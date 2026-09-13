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Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый

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Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 1
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 2
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 3
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 4
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 5
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 6
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 7
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 8
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 9
Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый, серый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 1
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 2
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 3
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 4
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 5
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 6
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 7
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 8
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 9
  • Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719555
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, инструкция, упаковка
Цвет
белый, серый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
время непрерывной работы 60 сек.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х12
Вес, г.
950

Описание товара Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый

Черный погружной блендер Blackton Bt HB420PS поставляется с тремя насадками: стандартный блендер, измельчитель и венчик. Венчик подходит для смешивания жидкостей, взбивания белков и приготовления напитков, теста и соусов. Измельчитель быстро дробит сыр, орехи, овощи, фрукты и мясо. К нему в комплекте есть емкость на 500 мл, в которую попадают нарезанные продукты. Насадка-блендер позволяет делать пюре и муссы. Блендер Blackton Bt HB420PS имеет 2 режима скорости, и в самом мощном из них совершает 15000 оборотов в минуту. Скорость регулируется кнопками на корпусе. Прибор защищен от поражения током в случае перепадов напряжения. Рекомендуется использовать его не дольше минуты, затем давать остыть.

Отзывы о товаре Блендер погружной Blackton Bt HB420PS Белый-Серый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.3
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, инструкция, упаковка
Цвет
белый, серый
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
время непрерывной работы 60 сек.
Страна производитель
Китай
Описание
Черный погружной блендер Blackton Bt HB420PS поставляется с тремя насадками: стандартный блендер, измельчитель и венчик. Венчик подходит для смешивания жидкостей, взбивания белков и приготовления напитков, теста и соусов. Измельчитель быстро дробит сыр, орехи, овощи, фрукты и мясо. К нему в комплекте есть емкость на 500 мл, в которую попадают нарезанные продукты. Насадка-блендер позволяет делать пюре и муссы. Блендер Blackton Bt HB420PS имеет 2 режима скорости, и в самом мощном из них совершает 15000 оборотов в минуту. Скорость регулируется кнопками на корпусе. Прибор защищен от поражения током в случае перепадов напряжения. Рекомендуется использовать его не дольше минуты, затем давать остыть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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