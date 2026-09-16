Top.Mail.Ru
OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка - фото 1
OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cellulosed Bodies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nude Club Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nude Club Records
Barcode
[4250506847869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cellulosed Bodies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fur and Metal, Sharing A Smoke, Perverse Technology, A New Wound, Machine, Shattered Glass, Initialize, Next Subject, Endoscopy, Examination, Acceptance, You Belong To The Machine, Observation, Stretching / Invading, Who Is In Control, B10 Subdue Yourself
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка

Augustus Muller ( Boy Harsher ) снова объединяется с Four Chambers для выпуска CELLULOSED BODIES который включает в себя два саундтрека, Crash и Automation через импринт Nude Club Records. Four Chambers - это самопровозглашенный «проект» экспериментального порнографа Векса Эшли режиссера, фотографа и культурного феномена. Оба саундтрека служат сопровождением к фильмам, выпущенным Ashley в прошлом году через Four Chambers. Crash и Automation демонстрируют мастерство Мюллера в создании резких индустриальных звуковых ландшафтов. Тем не менее, Мюллер идет дальше, вводя клубные элементы, такие как тенденции «ню-диско» и вокальные сэмплы. Таким образом, он охватывает тему встречи тела с машиной, которая исследуется в визуальном содержании фильмов. Crash - это дань уважения одноименному фильму Дэвида Кроненберга 1996 года. И Эшли, и Кроненберг исследуют эротизм автомобильных аварий, фетиш, который ощущается как механическим, так и кровавым. Это яростное сопоставление — высшее вдохновение Мюллера. Представленный в Crash « Body and Machine » — пульсирующий, синтезаторный гимн, демонстрирующий как синтетические отголоски, так и игривые отважные моменты. « Perverse Technology » — заводной и диссонирующий номер, где « Shareing a Smoke » имеет мрачную строгость, вы почти можете видеть, как руки скользят по кожаным сиденьям, осколки стекла о потные тела и поцелуи с открытым ртом в свете фар. Эксперименты по автоматизации возникли из-за изоляции, вызванной пандемией, которая превратила многих в цифровых извергов. Эшли исследует фиксацию технологической близости в Automation научно-фантастическом порно, в котором показана серьезная компьютерная сущность и пойманная в ловушку добыча, поддающаяся удовольствию. В отличие от Crash Мюллер использует в Automation меньше «индустриальных» звуков отдавая предпочтение синтетическим инструментам. « Who is in Control » и « Observation » — леденящие душу примеры таких композиций — с косыми струнными и органным синтезом. Такие песни, как « Subdue Yourself » с вокальными сэмплами доминатрикс мисс Мэрилин, искусно человечны, но при этом «говорят» с точки зрения машины.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nude Club Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nude Club Records
Barcode
[4250506847869]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Cellulosed Bodies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fur and Metal, Sharing A Smoke, Perverse Technology, A New Wound, Machine, Shattered Glass, Initialize, Next Subject, Endoscopy, Examination, Acceptance, You Belong To The Machine, Observation, Stretching / Invading, Who Is In Control, B10 Subdue Yourself
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Augustus Muller ( Boy Harsher ) снова объединяется с Four Chambers для выпуска CELLULOSED BODIES который включает в себя два саундтрека, Crash и Automation через импринт Nude Club Records. Four Chambers - это самопровозглашенный «проект» экспериментального порнографа Векса Эшли режиссера, фотографа и культурного феномена. Оба саундтрека служат сопровождением к фильмам, выпущенным Ashley в прошлом году через Four Chambers. Crash и Automation демонстрируют мастерство Мюллера в создании резких индустриальных звуковых ландшафтов. Тем не менее, Мюллер идет дальше, вводя клубные элементы, такие как тенденции «ню-диско» и вокальные сэмплы. Таким образом, он охватывает тему встречи тела с машиной, которая исследуется в визуальном содержании фильмов. Crash - это дань уважения одноименному фильму Дэвида Кроненберга 1996 года. И Эшли, и Кроненберг исследуют эротизм автомобильных аварий, фетиш, который ощущается как механическим, так и кровавым. Это яростное сопоставление — высшее вдохновение Мюллера. Представленный в Crash « Body and Machine » — пульсирующий, синтезаторный гимн, демонстрирующий как синтетические отголоски, так и игривые отважные моменты. « Perverse Technology » — заводной и диссонирующий номер, где « Shareing a Smoke » имеет мрачную строгость, вы почти можете видеть, как руки скользят по кожаным сиденьям, осколки стекла о потные тела и поцелуи с открытым ртом в свете фар. Эксперименты по автоматизации возникли из-за изоляции, вызванной пандемией, которая превратила многих в цифровых извергов. Эшли исследует фиксацию технологической близости в Automation научно-фантастическом порно, в котором показана серьезная компьютерная сущность и пойманная в ловушку добыча, поддающаяся удовольствию. В отличие от Crash Мюллер использует в Automation меньше «индустриальных» звуков отдавая предпочтение синтетическим инструментам. « Who is in Control » и « Observation » — леденящие душу примеры таких композиций — с косыми струнными и органным синтезом. Такие песни, как « Subdue Yourself » с вокальными сэмплами доминатрикс мисс Мэрилин, искусно человечны, но при этом «говорят» с точки зрения машины.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Cellulosed Bodies (Augustus Muller) (coloured) (4250506847869) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...