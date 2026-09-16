Top.Mail.Ru
New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка - фото 1
New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка - фото 2
New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
Movement
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка - фото 1
  • New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка - фото 2
  • New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732836359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
Movement
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dreams Never End, Truth, Senses, Chosen Time, ICB, The Him, Doubts Even Here, Denial
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка

Movement — дебютный студийный альбом британской рок-группы New Order, вышедший 13 ноября 1981 года лейблом Factory Records. Издание на виниле. От культовой группы Joy Division до их возрождения под названием New Order и основания легендарного манчестерского клуба Hacienda, считавшегося рассадником манчестерской рейв-сцены, New Order по-прежнему остаются одной из важнейших движущих сил современной музыкальной сцены. «Blue Monday», «Temptation», «Bizarre Love Triangle» и «Perfect Kiss» стали бессмертными хитами, не утратившими своей энергии и убедительности по сей день и символизирующими группу, которая никогда не теряла своей цели, несмотря на все невзгоды и предрассудки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732836359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
Movement
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dreams Never End, Truth, Senses, Chosen Time, ICB, The Him, Doubts Even Here, Denial
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Movement — дебютный студийный альбом британской рок-группы New Order, вышедший 13 ноября 1981 года лейблом Factory Records. Издание на виниле. От культовой группы Joy Division до их возрождения под названием New Order и основания легендарного манчестерского клуба Hacienda, считавшегося рассадником манчестерской рейв-сцены, New Order по-прежнему остаются одной из важнейших движущих сил современной музыкальной сцены. «Blue Monday», «Temptation», «Bizarre Love Triangle» и «Perfect Kiss» стали бессмертными хитами, не утратившими своей энергии и убедительности по сей день и символизирующими группу, которая никогда не теряла своей цели, несмотря на все невзгоды и предрассудки.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Order - Movement (5021732836359) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...