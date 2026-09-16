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New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка

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New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка - фото 1
New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
LOW-LIFE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка - фото 1
  • New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732836373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
LOW-LIFE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Love Vigilantes, The Perfect Kiss, This Time of Night, Sunrise, Elegia, Sooner Than You Think, Sub-culture, Face Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка

Low-Life — третий студийный альбом британской рок-группы New Order, вышедший в 1985 году. Издание на виниле. Альбом получил широкую поддержку критиков и поклонников. В британском хит-параде альбом занял 7-е место. Многие считают его лучшим альбомом New Order, с его разнообразными, меняющимися настроениями и песнями. Вместе с альбомом «Technique» он входит в список «1001 albums you must hear before you die».

Отзывы о товаре New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[5021732836373]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
New Order
Альбом (сингл)
LOW-LIFE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Love Vigilantes, The Perfect Kiss, This Time of Night, Sunrise, Elegia, Sooner Than You Think, Sub-culture, Face Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Low-Life — третий студийный альбом британской рок-группы New Order, вышедший в 1985 году. Издание на виниле. Альбом получил широкую поддержку критиков и поклонников. В британском хит-параде альбом занял 7-е место. Многие считают его лучшим альбомом New Order, с его разнообразными, меняющимися настроениями и песнями. Вместе с альбомом «Technique» он входит в список «1001 albums you must hear before you die».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


New Order - Low-Life (5021732836373) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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