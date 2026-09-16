Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kishi Bashi - Kantos (coloured) (0602309899141) виниловая пластинка
LP — лимитированный фиолетовый винил. Включает фольгированную обложку и внутренний конверт с текстами песен. В записи приняли участие рэпер-активист Линква Франка и саксофонист Оги Белло. Последний полноформатный альбом Киши Баши Kantos, – это произведение изысканной двойственности: альбом-вечеринка о возможном конце человечества, каким мы его знаем, одновременно глубоко тревожный и возвышенно радостный. В отличие от симфонического фолка его альбома Omoiyari 2019 года, получившего признание критиков и ставшего определяющим для его карьеры сборником работ, рожденным из глубоких размышлений о массовом лишении свободы японо-американцев во время Второй мировой войны, пятый студийный альбом родившегося в Сиэтле певца, автора песен и продюсера охватывает всё: от бразильского джаза и фанка 70-х до оркестрового рока и сити-попа (японского жанра, расцвет которого пришелся на середину 80-х). Основанный на столь же калейдоскопической смеси вдохновений — культовой серии научно-фантастических романов «Песни Гипериона» и трудах философа-просветителя XVIII века Иммануила Канта, — роман представляет собой познавательное путешествие к древним руинам на острове Крит, что в конечном итоге становится безудержным восхвалением человеческого духа и всей его дикой сложности. На ранних этапах создания песен для альбома главным намерением Ишибаши было вернуться к своим весьма эклектичным музыкальным корням, отчасти обращаясь к своему джазовому бэкграунду и углубляясь в танцевально-роковые тенденции, которые он развивал ещё будучи соучредителем бруклинской инди-группы Jupiter One. Но вскоре после начала работы над песнями он наткнулся на веб-сайт с искусственным интеллектом, способный сочинять запоминающиеся припевы, основанные на случайном повороте событий, что быстро подтолкнуло к экзистенциальному исследованию, лежащему в основе Kantos. Хотя его размышления об ИИ, трансгуманизме и неспокойной судьбе человечества неизгладимо направляли создание Kantos, Ишибаши тем не менее рассматривает альбом как «не столько предупреждение о подобном высокомерии, сколько праздник тех самых характеристик, которые делают нас людьми: желания, страсти, сочувствия и любви». «Если есть что-то, что я хочу, чтобы люди ушли, когда услышат эту запись, так это чувство волнения по поводу возможностей созданного человеком искусства», - говорит он. «Даже по мере того, как мы узнаем больше обо всех удивительных вещах, которые может сделать ИИ, я думаю, что люди всегда будут на шаг впереди с точки зрения нашего творчества и инноваций. По-прежнему нет предела тому, что мы можем предложить». Их пятый студийный альбом охватывает все: от бразильского джаза, фанка 70-х, оркестрового рока и городской попа. В записи приняли участие рэпер-активист Линква Франка и саксофонист Оги Белло.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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