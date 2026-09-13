Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hooverphonic - The Night Before (coloured) (8719262038790) виниловая пластинка
LP — лимитированный тираж 180 г винила цвета «дым» с вкладышем в роскошном конверте с отделкой из ламинированной кожи. Тираж всего 1000 пронумерованных экземпляров. (Переиздание 2025 года). Седьмой альбом бельгийской группы Hooverphonic «The Night Before », вышел в 2010 году и ознаменовал собой новый этап в её жизни. Вокалистка Гейке Арнарт покинула группу, и её заменила Ноэми Вольфс. Новый состав оказался весьма удачным, и альбом стал платиновым в Бельгии. Два сингла « The Night Before » и « Anger Never Dies » вошли в пятёрку лучших фламандского чарта. Альбом «The Night Before» выпущен ограниченным тиражом в 1000 пронумерованных экземпляров на дымчатом виниле. Он включает в себя вкладыш и поставляется в обложке с кожаным ламинатом.
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