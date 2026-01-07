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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black

14 Отзывы
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Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
16 760 руб.  22 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719237
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black

Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это воплощение баланса между мощью, изысканным стилем и технологическим превосходством, созданное для тех, кто не привык к компромиссам. Устройство предлагает пользователю уникальный набор характеристик: революционную камеру с разрешением 200 Мп, сверхъяркий AMOLED-дисплей на 3200 нит и инновационный аккумулятор, обеспечивающий рекордную автономность. Защищенный по стандарту IP65 и усиленный стеклом Victus 2, этот смартфон становится надежным спутником в самых непредсказуемых ситуациях. Современный процессор MediaTek Helio G200-Ultra гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности, превращая гаджет в мощный центр для работы, творчества и развлечений, который легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светланочка

Достоинства:


Комментарий:
Всë отлично. Прошёл в заявленные сроки. Чехол и зарядка в комплекте. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всë отлично. Прошёл в заявленные сроки. Чехол и зарядка в комплекте. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Людмила Киселева

Достоинства:


Комментарий:
очень отличный телефон,мне муж дарил на новый год,а сейчас купили внуку,за такие деньги очень даже телефон
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший. Пришел быстро. Брал ребёнку. Дочка довольна. Не тормозит, игры тянет. Заряд держит сутки
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо,но нет зарядного устройства в комплекте. Видимо и эта компания пошла по курсу самсунга и эппл,
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше срока,защита стекла уже приклеена,чехол в подарок,работает без нареканий!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло всё работает отлично. всё в наличии чехол, зарядка
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Зайцева С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Пришло в срок. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Станислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Быстрая доставка!полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Александра Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упакован Зарядка и даже чехол в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Ольга Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел в срок. Упакован в пупырку. НФС нет. В остальном комплект.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Катя

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл в полном составе, новый. По скорости быстро работает, может зарядиться за пол часа, быстро. Фото супер, чётко фотографирует. Сам телефон громкий, хорошо слышно при разговоре. Мне понравился.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел раньше заявленных сроков . Подарил дочке на д.р. Выбрал этот телефон из за экрана, т.к постоянно сидит в телефоне. Чтоб глаза не так сильно напрягались. Камера так же отличного качества и плюс аккумулятор хорошо держит заряд. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил ребенку в подарок. Распаковка в день вручения.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi REDMI Note 15 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G200 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
200 + 8 Мп + 2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
18
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Redmi Note 15 Pro — это воплощение баланса между мощью, изысканным стилем и технологическим превосходством, созданное для тех, кто не привык к компромиссам. Устройство предлагает пользователю уникальный набор характеристик: революционную камеру с разрешением 200 Мп, сверхъяркий AMOLED-дисплей на 3200 нит и инновационный аккумулятор, обеспечивающий рекордную автономность. Защищенный по стандарту IP65 и усиленный стеклом Victus 2, этот смартфон становится надежным спутником в самых непредсказуемых ситуациях. Современный процессор MediaTek Helio G200-Ultra гарантирует стабильную работу в режиме многозадачности, превращая гаджет в мощный центр для работы, творчества и развлечений, который легко справляется с любыми ресурсоемкими задачами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светланочка

Достоинства:


Комментарий:
Всë отлично. Прошёл в заявленные сроки. Чехол и зарядка в комплекте. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светлана Н.

Достоинства:


Комментарий:
Всë отлично. Прошёл в заявленные сроки. Чехол и зарядка в комплекте. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Людмила Киселева

Достоинства:


Комментарий:
очень отличный телефон,мне муж дарил на новый год,а сейчас купили внуку,за такие деньги очень даже телефон
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший. Пришел быстро. Брал ребёнку. Дочка довольна. Не тормозит, игры тянет. Заряд держит сутки
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
все хорошо,но нет зарядного устройства в комплекте. Видимо и эта компания пошла по курсу самсунга и эппл,
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2025
Мария В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл раньше срока,защита стекла уже приклеена,чехол в подарок,работает без нареканий!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё пришло всё работает отлично. всё в наличии чехол, зарядка
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Зайцева С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Пришло в срок. Спасибо продавцу. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2025
Станислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Быстрая доставка!полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Александра Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло хорошо упакован Зарядка и даже чехол в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Ольга Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришел в срок. Упакован в пупырку. НФС нет. В остальном комплект.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Катя

Достоинства:


Комментарий:
телефон пришёл в полном составе, новый. По скорости быстро работает, может зарядиться за пол часа, быстро. Фото супер, чётко фотографирует. Сам телефон громкий, хорошо слышно при разговоре. Мне понравился.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел раньше заявленных сроков . Подарил дочке на д.р. Выбрал этот телефон из за экрана, т.к постоянно сидит в телефоне. Чтоб глаза не так сильно напрягались. Камера так же отличного качества и плюс аккумулятор хорошо держит заряд. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Василий С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил ребенку в подарок. Распаковка в день вручения.


Смартфон Xiaomi REDMI Note 15 RU 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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