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Смартфон Honor x7d 6/128 Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor x7d 6/128 Silver

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Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 1
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 2
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 3
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 4
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 5
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 6
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 7
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 8
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 9
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 10
Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor x7d
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 1
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 2
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 3
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 4
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 5
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 6
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 7
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 8
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 9
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 10
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717087
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor x7d 6/128 Silver

Смартфоны Honor представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эта модель оборудована 6,77-дюймовым экраном с разрешением 1610х720, который обеспечивает яркое и четкое отображение контента. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 685 и 8-ядерной архитектуре, устройство обеспечит быстродействие и плавность работы даже в условиях многозадачности, поддержанное 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает на операционной системе Android и поддерживает современные беспроводные технологии, такие как Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11 ac, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. Для удобства и безопасности предусмотрены функции сканера отпечатка пальца и поддержка NFC для бесконтактных платежей. Батарея типа Li-Pol обеспечивает долгую работу устройства, а защита класса IP65 гарантирует защиту от пыли и воды, что делает смартфон надежным спутником в любом путешествии. Смартфон поддерживает 4G LTE и позволяет использовать две SIM-карты, что особенно удобно для тех, кто часто путешествует или хочет совмещать работу и личную жизнь на одном устройстве. Смартфоны Honor - это надежность, проверенная временем. Вы получаете гарантию на 12 месяцев, подтверждающую высокое качество сборки и долговечность устройства.

Отзывы о товаре Смартфон Honor x7d 6/128 Silver




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Honor представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эта модель оборудована 6,77-дюймовым экраном с разрешением 1610х720, который обеспечивает яркое и четкое отображение контента. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 685 и 8-ядерной архитектуре, устройство обеспечит быстродействие и плавность работы даже в условиях многозадачности, поддержанное 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон работает на операционной системе Android и поддерживает современные беспроводные технологии, такие как Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11 ac, что гарантирует стабильное и быстрое соединение. Для удобства и безопасности предусмотрены функции сканера отпечатка пальца и поддержка NFC для бесконтактных платежей. Батарея типа Li-Pol обеспечивает долгую работу устройства, а защита класса IP65 гарантирует защиту от пыли и воды, что делает смартфон надежным спутником в любом путешествии. Смартфон поддерживает 4G LTE и позволяет использовать две SIM-карты, что особенно удобно для тех, кто часто путешествует или хочет совмещать работу и личную жизнь на одном устройстве. Смартфоны Honor - это надежность, проверенная временем. Вы получаете гарантию на 12 месяцев, подтверждающую высокое качество сборки и долговечность устройства.
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Отзывы


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