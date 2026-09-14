Top.Mail.Ru
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 1
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 2
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 3
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 4
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 5
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 6
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 7
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 8
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 9
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 10
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 11
Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 11
  • Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735568
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black

Huawei Nova 14i Huawei Nova 14i — сбалансированный смартфон с большим экраном, мощной батареей и достойной камерой, подходящий для повседневного использования, общения, фото и видео. Просторный экран с плавной картинкой Большой 6.95-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц обеспечивает яркое и плавное изображение — всё, от видео до игр, выглядит живо и чётко. Стабильная работа с Snapdragon 680 Сердцем устройства стал энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация справляется с повседневными задачами, социальными приложениями и лёгкими играми без тормозов. Камеры для ярких моментов Основная камера с 50 МП главным модулем делает детализированные фотографии при дневном освещении, а дополнительный 2 МП сенсор помогает создавать эффект глубины сцены. Фронтальная 8 МП камера подойдёт для качественных селфи и видеозвонков. Ёмкая батарея для долгой работы Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивает уверенную автономность в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восстановить заряд. Современная связь и удобство Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi Dual-Band и Bluetooth 5.0 обеспечивают быстрое и стабильное подключение. USB-C делает зарядку и передачу данных более удобными.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 14i
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
2376x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Qualcomm Snapdragon 680
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
850
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei Nova 14i Huawei Nova 14i — сбалансированный смартфон с большим экраном, мощной батареей и достойной камерой, подходящий для повседневного использования, общения, фото и видео. Просторный экран с плавной картинкой Большой 6.95-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц обеспечивает яркое и плавное изображение — всё, от видео до игр, выглядит живо и чётко. Стабильная работа с Snapdragon 680 Сердцем устройства стал энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация справляется с повседневными задачами, социальными приложениями и лёгкими играми без тормозов. Камеры для ярких моментов Основная камера с 50 МП главным модулем делает детализированные фотографии при дневном освещении, а дополнительный 2 МП сенсор помогает создавать эффект глубины сцены. Фронтальная 8 МП камера подойдёт для качественных селфи и видеозвонков. Ёмкая батарея для долгой работы Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч обеспечивает уверенную автономность в течение всего дня, а поддержка быстрой зарядки позволяет быстро восстановить заряд. Современная связь и удобство Поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi Dual-Band и Bluetooth 5.0 обеспечивают быстрое и стабильное подключение. USB-C делает зарядку и передачу данных более удобными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 14i 8/128Gb 51098MKM Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...