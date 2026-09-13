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Смартфон Honor x7d 6/128 Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor x7d 6/128 Gold

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Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 1
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 2
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 3
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 4
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 5
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 6
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 7
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 8
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 9
Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 1
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 2
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 3
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 4
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 5
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 6
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 7
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 8
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 9
  • Смартфон Honor x7d 6/128 Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717088
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor x7d 6/128 Gold

**Смартфон HONOR X7d 6+128Gb, золотистый (5109BXJS)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X7d! Стильный золотистый корпус, высокая производительность и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X7d?** * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 685 обеспечит быструю и плавную работу приложений и игр. * **Достаточно памяти:** 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы, приложения и медиа. * **Яркий и чёткий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,77 дюйма и разрешением 1610 x 720 пикселей подарит удовольствие от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц сделает изображение ещё более плавным. * **Долгая работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки сэкономит ваше время. * **Качество фото и видео:** две тыловые камеры помогут создавать яркие и чёткие снимки. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а класс защиты IP65 — устойчивость к пыли и воде. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных устройств; * проводной интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 15. HONOR X7d — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет радовать вас каждый день!

Отзывы о товаре Смартфон Honor x7d 6/128 Gold




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X7d 6+128Gb, золотистый (5109BXJS)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X7d! Стильный золотистый корпус, высокая производительность и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X7d?** * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 685 обеспечит быструю и плавную работу приложений и игр. * **Достаточно памяти:** 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы, приложения и медиа. * **Яркий и чёткий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,77 дюйма и разрешением 1610 x 720 пикселей подарит удовольствие от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц сделает изображение ещё более плавным. * **Долгая работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки сэкономит ваше время. * **Качество фото и видео:** две тыловые камеры помогут создавать яркие и чёткие снимки. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а класс защиты IP65 — устойчивость к пыли и воде. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных устройств; * проводной интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 15. HONOR X7d — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет радовать вас каждый день!
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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