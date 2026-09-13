Смартфон Honor x7d 6/128 Gold
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor x7d 6/128 Gold
**Смартфон HONOR X7d 6+128Gb, золотистый (5109BXJS)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X7d! Стильный золотистый корпус, высокая производительность и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X7d?** * **Мощный процессор:** Qualcomm Snapdragon 685 обеспечит быструю и плавную работу приложений и игр. * **Достаточно памяти:** 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы, приложения и медиа. * **Яркий и чёткий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,77 дюйма и разрешением 1610 x 720 пикселей подарит удовольствие от просмотра контента. Частота обновления 120 Гц сделает изображение ещё более плавным. * **Долгая работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки сэкономит ваше время. * **Качество фото и видео:** две тыловые камеры помогут создавать яркие и чёткие снимки. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит защиту ваших данных, а класс защиты IP65 — устойчивость к пыли и воде. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных устройств; * проводной интерфейс USB Type-C; * операционная система Android 15. HONOR X7d — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет радовать вас каждый день!
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