Top.Mail.Ru
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 1
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 2
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 3
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 4
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 5
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 6
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 7
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 8
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 9
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 1
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 2
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 3
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 4
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 5
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 6
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 7
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 8
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 9
  • Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734704
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
620

Описание товара Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold

Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold

Отзывы о товаре Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
золотой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJV) Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...