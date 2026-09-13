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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719230
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.4x38.2x38.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х44
Вес, кг.
21

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 — компактный прибор в черном корпусе, выполненный в лаконичном стиле для простой интеграции в кухонный гарнитур. Прямые линии фасада и минималистичная панель удачно сочетаются с современными шкафами, а размеры корпуса позволяют встраивать устройство в стандартную нишу без лишней подгонки. Ниша для монтажа рассчитана с запасом, что упрощает установку и обеспечивает достаточный приток воздуха для охлаждения. Рабочая камера из нержавеющей стали объемом 25 литров рассчитана на повседневное использование семьей. Внутреннее покрытие устойчиво к истиранию и легче очищается от брызг жира по сравнению с эмалью, поэтому поддерживать чистоту удобнее. Поворотное стеклянное блюдо диаметром 31,5 см вмещает большие тарелки и формы, а дополнительная решетка предоставляет возможность использования двух уровней. В приборе сочетаются микроволны и кварцевый гриль, что даёт гибкость при приготовлении. Мощность микроволн до 900 Вт и регулировка в диапазоне пяти уровней позволяют мягко разогревать, постепенно готовить или быстро доводить до нужной температуры. Кварцевый нагреватель обеспечивает равномерное подрумянивание сверху, поэтому блюда получают золотистую корочку без пересушивания внутренней части. Для простоты приготовления предусмотрены автоматические программы — восемь режимов готовки и четыре режима размораживания. Такие опции подбирают время и мощность воздействия по типу продукта, что сокращает риски ошибок и экономит время. Цифровой дисплей в сочетании с электронным управлением и сенсорными переключателями делает настройку интуитивно понятной и позволяет легко контролировать таймер. Безопасность и долговечность обеспечены конструктивно: есть защитное отключение при неправильной эксплуатации и система тангенциального охлаждения, отводящая тепло, чтобы соседние шкафы и электроника не перегревались. Дверца с кнопочным открыванием и левым упором обеспечивает удобный доступ к камере, а встроенная подсветка делает процесс контроля за блюдом простым. Технические параметры удобны при планировании кухни: внешние габариты 38,2?59,4?38,8 см и рекомендованные размеры ниши помогают избежать ошибок при встраивании. Длина сетевого кабеля 130 см облегчает подключение к розетке без удлинителей, а вес около 20 кг и напряжение 220-240 В характерны для стационарных кухонных приборов. Частота 50/60 Гц обеспечивает стабильную работу в разных электросетях. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 25л. 900Вт, черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Развернуть
Габариты
59.4x38.2x38.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MB2 — компактный прибор в черном корпусе, выполненный в лаконичном стиле для простой интеграции в кухонный гарнитур. Прямые линии фасада и минималистичная панель удачно сочетаются с современными шкафами, а размеры корпуса позволяют встраивать устройство в стандартную нишу без лишней подгонки. Ниша для монтажа рассчитана с запасом, что упрощает установку и обеспечивает достаточный приток воздуха для охлаждения. Рабочая камера из нержавеющей стали объемом 25 литров рассчитана на повседневное использование семьей. Внутреннее покрытие устойчиво к истиранию и легче очищается от брызг жира по сравнению с эмалью, поэтому поддерживать чистоту удобнее. Поворотное стеклянное блюдо диаметром 31,5 см вмещает большие тарелки и формы, а дополнительная решетка предоставляет возможность использования двух уровней. В приборе сочетаются микроволны и кварцевый гриль, что даёт гибкость при приготовлении. Мощность микроволн до 900 Вт и регулировка в диапазоне пяти уровней позволяют мягко разогревать, постепенно готовить или быстро доводить до нужной температуры. Кварцевый нагреватель обеспечивает равномерное подрумянивание сверху, поэтому блюда получают золотистую корочку без пересушивания внутренней части. Для простоты приготовления предусмотрены автоматические программы — восемь режимов готовки и четыре режима размораживания. Такие опции подбирают время и мощность воздействия по типу продукта, что сокращает риски ошибок и экономит время. Цифровой дисплей в сочетании с электронным управлением и сенсорными переключателями делает настройку интуитивно понятной и позволяет легко контролировать таймер. Безопасность и долговечность обеспечены конструктивно: есть защитное отключение при неправильной эксплуатации и система тангенциального охлаждения, отводящая тепло, чтобы соседние шкафы и электроника не перегревались. Дверца с кнопочным открыванием и левым упором обеспечивает удобный доступ к камере, а встроенная подсветка делает процесс контроля за блюдом простым. Технические параметры удобны при планировании кухни: внешние габариты 38,2?59,4?38,8 см и рекомендованные размеры ниши помогают избежать ошибок при встраивании. Длина сетевого кабеля 130 см облегчает подключение к розетке без удлинителей, а вес около 20 кг и напряжение 220-240 В характерны для стационарных кухонных приборов. Частота 50/60 Гц обеспечивает стабильную работу в разных электросетях. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Отзывы


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