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Блендер стационарный GARLYN X-1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный GARLYN X-1000

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Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 1
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 2
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 3
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 4
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 5
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 6
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 7
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 8
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 9
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 10
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 11
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 12
Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 1
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 2
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 3
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 4
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 5
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 6
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 7
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 8
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 9
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 10
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 11
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 12
  • Блендер стационарный GARLYN X-1000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719098
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
2100
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
кувшин блендера 1 шт.; блок двигателя 1 шт.; крышка кувшина с отверстием для ингредиентов 1 шт.; съёмная заглушка крышки кувшина 1 шт.; руководство пользователя 1 шт.; краткая инструкция пользователя 1 шт.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х26
Вес, кг.
5.6

Описание товара Блендер стационарный GARLYN X-1000

Смузи, пюре, колка льда в автоматическом режиме Прочный вместительный кувшин объёмом 1,5 л Острые лезвия из 304 нержавеющнй стали Встроенная блокировка от включения при неправильной или неполной сборке



Теги товара: со стеклянной чашей

Отзывы о товаре Блендер стационарный GARLYN X-1000




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Мощность, Вт
2100
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
кувшин блендера 1 шт.; блок двигателя 1 шт.; крышка кувшина с отверстием для ингредиентов 1 шт.; съёмная заглушка крышки кувшина 1 шт.; руководство пользователя 1 шт.; краткая инструкция пользователя 1 шт.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Страна производитель
Китай
Описание
Смузи, пюре, колка льда в автоматическом режиме Прочный вместительный кувшин объёмом 1,5 л Острые лезвия из 304 нержавеющнй стали Встроенная блокировка от включения при неправильной или неполной сборке


Теги товара: со стеклянной чашей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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