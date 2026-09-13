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Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M)

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Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 8
Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2632
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 8
  • Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718811
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2632
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х25
Вес, кг.
11.9

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti AMP 8GB - производительная видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с двухвентиляторным охлаждением и заводским разгоном, ориентированная на серьёзный QHD-гейминг и рабочие задачи. Серия AMP традиционно делает акцент на повышенных частотах и компактном форм-факторе, чтобы видеокарта комфортно чувствовала себя в типичных игровых корпусах.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti AMP 8GB подойдёт геймерам, которые играют в ААА-проекты в 1440p с высокими настройками графики, активно используют DLSS 4 и трассировку лучей и хотят получить чуть более высокую производительность по сравнению с базовыми версиями RTX 5060 Ti. Для создателей контента и стримеров карта пригодится в задачах монтажа, рендера и работы с 3D-графикой, если типичные проекты укладываются в объём 8 ГБ VRAM.

Архитектура и производительность

По характеристикам RTX 5060 Ti AMP оснащена 4608 CUDA-ядрами, 8 ГБ GDDR7 и 128-битной шиной, память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота GPU в разгоне достигает порядка 2600 МГц и выше, что даёт заметный прирост FPS относительно референсных моделей и позволяет комфортно играть в QHD с включённым RT при использовании DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и обычно предлагает набор из одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1b, поддерживая конфигурации с несколькими 1440p- и 4K-мониторами. Двухвентиляторный кулер AMP с компактным радиатором и фирменными лопастями ориентирован на теплопакет RTX 5060 Ti; при корректной вентиляции корпуса карта удерживает температуру и шум на приемлемом уровне даже при длительных игровых сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

Из-за объёма памяти 8 ГБ RTX 5060 Ti AMP стоит рассматривать прежде всего для гейминга в 1080p и 1440p; при работе с тяжёлыми текстурами, модами и долгосрочном горизонте использования могут появляться ограничения по VRAM. Перед покупкой важно проверить требования к блоку питания (обычно рекомендуются БП от 600 Вт с 8-пиновым питанием) и убедиться, что корпус обеспечивает достаточный приток воздуха, особенно если система уже содержит горячий многоядерный CPU.

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060Ti AMP 8GB GDDR7 (ZT-B50610F-10M)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2632
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Описание

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti AMP 8GB - производительная видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с двухвентиляторным охлаждением и заводским разгоном, ориентированная на серьёзный QHD-гейминг и рабочие задачи. Серия AMP традиционно делает акцент на повышенных частотах и компактном форм-факторе, чтобы видеокарта комфортно чувствовала себя в типичных игровых корпусах.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti AMP 8GB подойдёт геймерам, которые играют в ААА-проекты в 1440p с высокими настройками графики, активно используют DLSS 4 и трассировку лучей и хотят получить чуть более высокую производительность по сравнению с базовыми версиями RTX 5060 Ti. Для создателей контента и стримеров карта пригодится в задачах монтажа, рендера и работы с 3D-графикой, если типичные проекты укладываются в объём 8 ГБ VRAM.

Архитектура и производительность

По характеристикам RTX 5060 Ti AMP оснащена 4608 CUDA-ядрами, 8 ГБ GDDR7 и 128-битной шиной, память работает на скорости 28 Гбит/с. Частота GPU в разгоне достигает порядка 2600 МГц и выше, что даёт заметный прирост FPS относительно референсных моделей и позволяет комфортно играть в QHD с включённым RT при использовании DLSS.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 x8 и обычно предлагает набор из одного HDMI 2.1b и трёх DisplayPort 2.1b, поддерживая конфигурации с несколькими 1440p- и 4K-мониторами. Двухвентиляторный кулер AMP с компактным радиатором и фирменными лопастями ориентирован на теплопакет RTX 5060 Ti; при корректной вентиляции корпуса карта удерживает температуру и шум на приемлемом уровне даже при длительных игровых сессиях.

Важные нюансы перед покупкой

Из-за объёма памяти 8 ГБ RTX 5060 Ti AMP стоит рассматривать прежде всего для гейминга в 1080p и 1440p; при работе с тяжёлыми текстурами, модами и долгосрочном горизонте использования могут появляться ограничения по VRAM. Перед покупкой важно проверить требования к блоку питания (обычно рекомендуются БП от 600 Вт с 8-пиновым питанием) и убедиться, что корпус обеспечивает достаточный приток воздуха, особенно если система уже содержит горячий многоядерный CPU.

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