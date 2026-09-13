Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718742
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4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.9
Описание товара Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
Материнская плата MSI в форм-факторе ATX создана для высоких задач. Поддержка до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с рекордной частотой до 8400 МГц открывает возможности для ресурсоёмких приложений и игр. Четыре слота для модулей памяти и четыре M.2 обеспечивают свободу конфигурации: можно установить и быстрые SSD, и большие объёмы ОЗУ. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 подойдут для современных видеокарт или расширяющих плат. Основана на новейшем чипсете AMD X870 и совместима с процессорами AM5, а габариты 30,5 на 24,4 см легко впишутся в стандартный корпус. Оптимальный выбор для мощной сборки без поддержки SLI/CrossFire, когда нужна максимальная производительность одной видеокарты.
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI в форм-факторе ATX создана для высоких задач. Поддержка до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с рекордной частотой до 8400 МГц открывает возможности для ресурсоёмких приложений и игр. Четыре слота для модулей памяти и четыре M.2 обеспечивают свободу конфигурации: можно установить и быстрые SSD, и большие объёмы ОЗУ. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 подойдут для современных видеокарт или расширяющих плат. Основана на новейшем чипсете AMD X870 и совместима с процессорами AM5, а габариты 30,5 на 24,4 см легко впишутся в стандартный корпус. Оптимальный выбор для мощной сборки без поддержки SLI/CrossFire, когда нужна максимальная производительность одной видеокарты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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