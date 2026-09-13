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Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI

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Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 11
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 12
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 13
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 14
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 15
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 16
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 17
Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 17
  • Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718742
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.9

Описание товара Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI

Материнская плата MSI в форм-факторе ATX создана для высоких задач. Поддержка до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с рекордной частотой до 8400 МГц открывает возможности для ресурсоёмких приложений и игр. Четыре слота для модулей памяти и четыре M.2 обеспечивают свободу конфигурации: можно установить и быстрые SSD, и большие объёмы ОЗУ. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 подойдут для современных видеокарт или расширяющих плат. Основана на новейшем чипсете AMD X870 и совместима с процессорами AM5, а габариты 30,5 на 24,4 см легко впишутся в стандартный корпус. Оптимальный выбор для мощной сборки без поддержки SLI/CrossFire, когда нужна максимальная производительность одной видеокарты.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI в форм-факторе ATX создана для высоких задач. Поддержка до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с рекордной частотой до 8400 МГц открывает возможности для ресурсоёмких приложений и игр. Четыре слота для модулей памяти и четыре M.2 обеспечивают свободу конфигурации: можно установить и быстрые SSD, и большие объёмы ОЗУ. Три слота PCI-E x16 версии 5.0 подойдут для современных видеокарт или расширяющих плат. Основана на новейшем чипсете AMD X870 и совместима с процессорами AM5, а габариты 30,5 на 24,4 см легко впишутся в стандартный корпус. Оптимальный выбор для мощной сборки без поддержки SLI/CrossFire, когда нужна максимальная производительность одной видеокарты.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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