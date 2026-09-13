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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718768
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USB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 6хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 10хUSB 2.0, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата MSI X870E GAMING PLUS WIFI
Эта материнская плата MSI формата ATX создана для тех, кто привык действовать на максимуме возможностей. Солидный размер 30,5 х 24,4 см гарантирует отличную совместимость с большинством корпусов и хороший запас для расширения. Чипсет AMD X870E и современный сокет AM5 обеспечивают поддержку самых новых процессоров AMD.
Четыре слота DDR5 с максимальной частотой памяти до 8200 МГц открывают простор для молниеносной работы и запуска самых требовательных программ. Объём памяти до 256 ГБ даёт полный простор для многозадачности и тяжёлых проектов. На борту сразу 4 слота M.2 для быстрейших SSD — удобно и для геймеров, и для профессионалов, работающих с большими файлами.
Слот PCI-E x1 позволит добавить дополнительные устройства, а поддержка версии PCI Express 5.0 даст фору в скорости подключения самых современных видеокарт и накопителей. SLI или CrossFire не поддерживаются, что делает акцент на однопроцессорных высокопроизводительных системах.
MSI предлагает баланс мощности, продуманной архитектуры и возможностей апгрейда — всё, что нужно для сборки топового современного компьютера.
USB4 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 6хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 10хUSB 2.0, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата MSI формата ATX создана для тех, кто привык действовать на максимуме возможностей. Солидный размер 30,5 х 24,4 см гарантирует отличную совместимость с большинством корпусов и хороший запас для расширения. Чипсет AMD X870E и современный сокет AM5 обеспечивают поддержку самых новых процессоров AMD.
Четыре слота DDR5 с максимальной частотой памяти до 8200 МГц открывают простор для молниеносной работы и запуска самых требовательных программ. Объём памяти до 256 ГБ даёт полный простор для многозадачности и тяжёлых проектов. На борту сразу 4 слота M.2 для быстрейших SSD — удобно и для геймеров, и для профессионалов, работающих с большими файлами.
Слот PCI-E x1 позволит добавить дополнительные устройства, а поддержка версии PCI Express 5.0 даст фору в скорости подключения самых современных видеокарт и накопителей. SLI или CrossFire не поддерживаются, что делает акцент на однопроцессорных высокопроизводительных системах.
MSI предлагает баланс мощности, продуманной архитектуры и возможностей апгрейда — всё, что нужно для сборки топового современного компьютера.
Материнская плата MSI X870E GAMING PLUS WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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