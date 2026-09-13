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Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E

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Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718738
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х39х31
Вес, кг.
17.14

Описание товара Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E

Материнская плата MSI на современном чипсете AMD B850 отлично подойдёт тем, кто ценит производительность и гибкость. Форм-фактор ATX означает, что у вас будет достаточно места для сборки мощной системы, при этом плата остаётся компактной: ширина 24,4 см и высота 30,5 см не займут лишнего пространства в корпусе. Четыре слота для оперативной памяти с поддержкой DDR5 и максимальной частотой до 8200 МГц открывают путь к сверхбыстрому отклику и масштабируемости — максимально можно установить до внушительных 256 ГБ. Два удобных слота M.2 позволят эффективно расширять хранилище, а встроенный Wi-Fi обеспечит быструю и стабильную работу в сети без лишних проводов. Плата оснащена современным Socket AM5 и поддержкой PCI Express 4.0, что гарантирует отличную совместимость с новейшими комплектующими. Решение для тех, кто строит актуальный и производительный ПК.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B850 GAMING PRO WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI на современном чипсете AMD B850 отлично подойдёт тем, кто ценит производительность и гибкость. Форм-фактор ATX означает, что у вас будет достаточно места для сборки мощной системы, при этом плата остаётся компактной: ширина 24,4 см и высота 30,5 см не займут лишнего пространства в корпусе. Четыре слота для оперативной памяти с поддержкой DDR5 и максимальной частотой до 8200 МГц открывают путь к сверхбыстрому отклику и масштабируемости — максимально можно установить до внушительных 256 ГБ. Два удобных слота M.2 позволят эффективно расширять хранилище, а встроенный Wi-Fi обеспечит быструю и стабильную работу в сети без лишних проводов. Плата оснащена современным Socket AM5 и поддержкой PCI Express 4.0, что гарантирует отличную совместимость с новейшими комплектующими. Решение для тех, кто строит актуальный и производительный ПК.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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