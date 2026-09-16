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Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка

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Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 1
Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 2
Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 3
Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 4
Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 5
Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 6
Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bill Brovold & Jamie Saft
Альбом (сингл)
Serenity Knolls
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 6
  • Bill Brovold &amp; Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bill Brovold & Jamie Saft
Альбом (сингл)
Serenity Knolls
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Grass, Mitchimakinak, Saddle Horn, Wendigo, Thermopolis, The Great American Bison, Bemidji, No Horse Seen, Splintering Wind, Greybull, Serenity Knolls, Silent Midpoint
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка

Откройте для себя удивительный звук виниловой пластинки "Serenity Knolls" от Brovold - Saft. Этот двойной альбом поразит ваш слух гармонией звуков и глубиной музыкального искусства. Brovold - Saft - это коллектив талантливых музыкантов, чье творчество переплетает в себе страсть и мастерство. В каждой композиции "Serenity Knolls" вы услышите их уникальный подход к музыке, который заставит ваше сердце замирать в такт звуковой волны. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Serenity Knolls" и погрузиться в атмосферу исключительного звучания, которое оставит в вас незабываемый след. Дайте себе возможность испытать настоящую музыкальную магию, наслаждаясь каждой нотой и звуком, который наполнит ваше пространство гармонией и радостью.

Отзывы о товаре Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Bill Brovold & Jamie Saft
Альбом (сингл)
Serenity Knolls
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Grass, Mitchimakinak, Saddle Horn, Wendigo, Thermopolis, The Great American Bison, Bemidji, No Horse Seen, Splintering Wind, Greybull, Serenity Knolls, Silent Midpoint
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Откройте для себя удивительный звук виниловой пластинки "Serenity Knolls" от Brovold - Saft. Этот двойной альбом поразит ваш слух гармонией звуков и глубиной музыкального искусства. Brovold - Saft - это коллектив талантливых музыкантов, чье творчество переплетает в себе страсть и мастерство. В каждой композиции "Serenity Knolls" вы услышите их уникальный подход к музыке, который заставит ваше сердце замирать в такт звуковой волны. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Serenity Knolls" и погрузиться в атмосферу исключительного звучания, которое оставит в вас незабываемый след. Дайте себе возможность испытать настоящую музыкальную магию, наслаждаясь каждой нотой и звуком, который наполнит ваше пространство гармонией и радостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Brovold & Jamie Saft - Serenity Knolls (5060197761189) виниловая пластинка – стоимость товара 3210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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