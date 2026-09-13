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Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL

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Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 1
Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 2
Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 3
Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 4
Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 1
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 2
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 3
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 4
  • Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718625
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Thunderbolt 4, 2хUSB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, 6хUSB 3.2 Gen1, 8хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3xAudio
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
9.85

Описание товара Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL

Материнская плата ASRock представляет собой высокопроизводительное решение для современных пользователей, основанное на чипсете Intel Z890. Она выполнена в стандартном форм-факторе ATX с размерами 30,5 см х 30,5 см, что позволяет устанавливать её в большинство типовых корпусов. Главные преимущества данной модели заключаются в поддержке новейшего типа памяти DDR5 с максимальным объемом до 256 ГБ, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и ускоряет многозадачность. Четыре слота памяти позволяют гибко настраивать конфигурацию системы под ваши нужды. Плата оборудована четырьмя слотами M.2, предоставляющими возможность установки высокоскоростных SSD-накопителей для увеличения общей производительности системы. Наличие одного слота PCI-E x16 и одного PCI-E x1, выполненных по стандарту PCI Express 5.0, открывает широкие возможности для подключения периферийных устройств. Материнская плата также оснащена встроенным модулем Wi-Fi для беспроводного подключения к сети и поддерживает звуковую схему 7.1, обеспечивая высококачественное аудио для мультимедийных приложений. Socket LGA 1851 позволяет использовать новые процессоры Intel, обеспечивая максимальную производительность. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire ограничивает возможности по установке нескольких видеокарт, однако для большинства пользователей мощностей одного качественного графического адаптера будет вполне достаточно. Эта материнская плата ASRock является отличным выбором для создания производительных систем для работы или игр, предлагая все необходимые функции для современных компьютеров.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock Z890 PRO-A WIFI RTL




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Thunderbolt 4, 2хUSB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen2 Type-A, 6хUSB 3.2 Gen1, 8хUSB 2.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, 3xAudio
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock представляет собой высокопроизводительное решение для современных пользователей, основанное на чипсете Intel Z890. Она выполнена в стандартном форм-факторе ATX с размерами 30,5 см х 30,5 см, что позволяет устанавливать её в большинство типовых корпусов. Главные преимущества данной модели заключаются в поддержке новейшего типа памяти DDR5 с максимальным объемом до 256 ГБ, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и ускоряет многозадачность. Четыре слота памяти позволяют гибко настраивать конфигурацию системы под ваши нужды. Плата оборудована четырьмя слотами M.2, предоставляющими возможность установки высокоскоростных SSD-накопителей для увеличения общей производительности системы. Наличие одного слота PCI-E x16 и одного PCI-E x1, выполненных по стандарту PCI Express 5.0, открывает широкие возможности для подключения периферийных устройств. Материнская плата также оснащена встроенным модулем Wi-Fi для беспроводного подключения к сети и поддерживает звуковую схему 7.1, обеспечивая высококачественное аудио для мультимедийных приложений. Socket LGA 1851 позволяет использовать новые процессоры Intel, обеспечивая максимальную производительность. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire ограничивает возможности по установке нескольких видеокарт, однако для большинства пользователей мощностей одного качественного графического адаптера будет вполне достаточно. Эта материнская плата ASRock является отличным выбором для создания производительных систем для работы или игр, предлагая все необходимые функции для современных компьютеров.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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