Материнская плата ASRock B860 PRO-A WIFI
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
9.1
Описание товара Материнская плата ASRock B860 PRO-A WIFI
Материнская плата ASRock B860 PRO-A WIFI
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASRock B860 PRO-A WIFI
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