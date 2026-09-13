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Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000)

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Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 1
Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 2
Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 3
Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 1
  • Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 2
  • Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 3
  • Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718597
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
173 x 370 x 365 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
173
Материал корпуса
металл
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х24
Вес, г.
291

Описание товара Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000)

Корпус ACD представляет собой компактное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Типоразмер корпуса Mini-Tower позволяет размещать его в ограниченном пространстве, сохраняя при этом необходимую функциональность. Корпус выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Одной из особенностей корпуса является верхнее расположение блока питания, что способствует улучшению циркуляции воздуха внутри. Корпус выполнен из прочного металла, обеспечивая надежность и долговечность использования. Вес конструкции составляет 4,1 кг, что делает его достаточно легким для перемещения при необходимости. Корпус поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX и mATX. Внутренние отсеки включают четыре места для 2,5-дюймовых накопителей и два места для 3,5-дюймовых накопителей, а также один внешний отсек для 5,25-дюймового устройства, что позволяет оптимально разместить все необходимые компоненты. Максимальная высота процессорного кулера составляет 150 мм, а максимальная длина видеокарты — 173 мм, что следует учитывать при выборе комплектующих. На борту также есть четыре слота расширения, что позволит дополнительно настроить вашу систему под индивидуальные нужды. Для поддержания оптимальной температуры встроен один 80 мм вентилятор, обеспечивая базовое охлаждение компонентов. Бренд ACD гарантирует качество и надежность своих продуктов, что делает этот корпус отличным выбором для сборки персонального компьютера начального или среднего уровня.

Отзывы о товаре Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
173 x 370 x 365 мм
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
173
Материал корпуса
металл
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD представляет собой компактное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Типоразмер корпуса Mini-Tower позволяет размещать его в ограниченном пространстве, сохраняя при этом необходимую функциональность. Корпус выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Одной из особенностей корпуса является верхнее расположение блока питания, что способствует улучшению циркуляции воздуха внутри. Корпус выполнен из прочного металла, обеспечивая надежность и долговечность использования. Вес конструкции составляет 4,1 кг, что делает его достаточно легким для перемещения при необходимости. Корпус поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX и mATX. Внутренние отсеки включают четыре места для 2,5-дюймовых накопителей и два места для 3,5-дюймовых накопителей, а также один внешний отсек для 5,25-дюймового устройства, что позволяет оптимально разместить все необходимые компоненты. Максимальная высота процессорного кулера составляет 150 мм, а максимальная длина видеокарты — 173 мм, что следует учитывать при выборе комплектующих. На борту также есть четыре слота расширения, что позволит дополнительно настроить вашу систему под индивидуальные нужды. Для поддержания оптимальной температуры встроен один 80 мм вентилятор, обеспечивая базовое охлаждение компонентов. Бренд ACD гарантирует качество и надежность своих продуктов, что делает этот корпус отличным выбором для сборки персонального компьютера начального или среднего уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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