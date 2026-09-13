Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Coffre 102N Black (MO-TC600-000)
Корпус ACD представляет собой компактное и функциональное решение для сборки вашего компьютера. Типоразмер корпуса Mini-Tower позволяет размещать его в ограниченном пространстве, сохраняя при этом необходимую функциональность. Корпус выполнен в стильном черном цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Одной из особенностей корпуса является верхнее расположение блока питания, что способствует улучшению циркуляции воздуха внутри. Корпус выполнен из прочного металла, обеспечивая надежность и долговечность использования. Вес конструкции составляет 4,1 кг, что делает его достаточно легким для перемещения при необходимости. Корпус поддерживает установку материнских плат формата mini-ITX и mATX. Внутренние отсеки включают четыре места для 2,5-дюймовых накопителей и два места для 3,5-дюймовых накопителей, а также один внешний отсек для 5,25-дюймового устройства, что позволяет оптимально разместить все необходимые компоненты. Максимальная высота процессорного кулера составляет 150 мм, а максимальная длина видеокарты — 173 мм, что следует учитывать при выборе комплектующих. На борту также есть четыре слота расширения, что позволит дополнительно настроить вашу систему под индивидуальные нужды. Для поддержания оптимальной температуры встроен один 80 мм вентилятор, обеспечивая базовое охлаждение компонентов. Бренд ACD гарантирует качество и надежность своих продуктов, что делает этот корпус отличным выбором для сборки персонального компьютера начального или среднего уровня.
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