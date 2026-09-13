Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A)
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Характеристики
Описание товара Корпус Arctic Cooling ARCTIC Xtender VG White (ACPCC00017A)
Корпус ARCTIC COOLING — это стильное и функциональное решение для создания мощной системы, подходящее как для геймеров, так и для энтузиастов. Производитель Arctic предлагает надежный и продуманный дизайн, сочетающий в себе современные технологии и элегантный внешний вид. Корпус выполнен в белом цвете и изготовлен из сочетания пластика, стекла и металла, что обеспечивает прочность и эстетическую привлекательность. Боковая стенка оснащена окном, позволяющим демонстрировать внутренности вашего ПК, а многоцветная подсветка ARGB добавляет визуальные эффекты и настраиваемое освещение. Корпус имеет Midi-Tower типоразмер и поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, mATX и E-ATX. Внутри корпуса предусмотрено два внутренних отсека для накопителей 2.5 дюйма и четыре отсека для накопителей 3.5 дюйма, что обеспечивает гибкость в выборе и установке хранилищ данных. Для обеспечения необходимого охлаждения корпус оснащен предустановленными вентиляторами: двумя на 120 мм и тремя на 140 мм. Это обеспечивает оптимальный воздушный поток для всех компонентов системы. Дополнительно, дизайн корпуса предусматривает установку процессорного кулера высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 480 мм, поэтому вы можете выбрать самые производительные комплектующие. Расположение блока питания внизу корпуса способствует улучшенному распределению температуры и более аккуратной укладке кабелей. Компактный и функциональный корпус ARCTIC COOLING весит 15,4 килограмма и предлагает семь слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. Этот корпус — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность, стильный минималистичный дизайн и возможности для кастомизации своего ПК-сборки.
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Теги товара: Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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