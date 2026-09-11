Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01)
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Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design Torrent Black TG Light Tint черный (FD-C-TOR1A-01)
Корпус Torrent создан для максимального охлаждения прямо из коробки. Основными отличительными особенностями являются расположение компонентов, открытая передняя решетка и пять вентиляторов, два из которых - 180x38 мм вентиляторы Dynamic PWM или Prisma RGB, созданные специально для достижения максимального воздушного охлаждения при сохранении контролируемого уровня шума. Обеспечивая превосходную производительность охлаждения (с водяными контурами или без них), Torrent идеально подходит для пользователей высокого класса, которым нужен корпус, способный идти в ногу со временем и с постоянно расширяющимся рынком аппаратных апгрейдов.
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Теги товара: Металл/стекло, Пластик, Со стеклянной боковой панелью
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Металл/стекло, Пластик, Со стеклянной боковой панелью
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