Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03
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Характеристики
Описание товара Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint [FD-C-TOR1A-03] бросается в глаза увеличенными до форм-фактора Full-Tower габаритами и белой расцветкой. Его стильная фронтальная панель выполнена в виде сетки с широко расставленными прутьями, через которую видно вентиляторы. Пластик, сталь и стекло в основе являются основой прочности конструкции. Внутри вы сможете разместить огромное количество компонентов, включая материнскую плату форм-фактора E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX и видеокарту длиной до 46 см. Разъемы 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 3.2 Gen1 Type-A (2 шт), USB 3.2 Gen2 Type-C необходимы для того, чтобы подсоединить к корпусу Fractal Design Torrent White TG Clear Tint [FD-C-TOR1A-03] всю необходимую периферию и монитор.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
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