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Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03

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Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 1
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 2
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 3
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 4
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 5
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 6
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 7
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 8
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 9
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 1
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 2
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 3
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 4
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 5
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 6
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 7
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 8
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 9
  • Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606091
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм, 2 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 530 x 544 мм
Макс. высота процессорного кулера
188
Максимальная длина видеокарты
461
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 7 x 140x140 мм, 4 x 180x180 мм
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х64х35
Вес, кг.
13.4

Описание товара Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03

Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint [FD-C-TOR1A-03] бросается в глаза увеличенными до форм-фактора Full-Tower габаритами и белой расцветкой. Его стильная фронтальная панель выполнена в виде сетки с широко расставленными прутьями, через которую видно вентиляторы. Пластик, сталь и стекло в основе являются основой прочности конструкции. Внутри вы сможете разместить огромное количество компонентов, включая материнскую плату форм-фактора E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX и видеокарту длиной до 46 см. Разъемы 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 3.2 Gen1 Type-A (2 шт), USB 3.2 Gen2 Type-C необходимы для того, чтобы подсоединить к корпусу Fractal Design Torrent White TG Clear Tint [FD-C-TOR1A-03] всю необходимую периферию и монитор.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint FD-C-TOR1A-03




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 140 мм, 2 x 180 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
242 x 530 x 544 мм
Макс. высота процессорного кулера
188
Максимальная длина видеокарты
461
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
7 x 120x120 мм, 7 x 140x140 мм, 4 x 180x180 мм
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Fractal Design Torrent White TG Clear Tint [FD-C-TOR1A-03] бросается в глаза увеличенными до форм-фактора Full-Tower габаритами и белой расцветкой. Его стильная фронтальная панель выполнена в виде сетки с широко расставленными прутьями, через которую видно вентиляторы. Пластик, сталь и стекло в основе являются основой прочности конструкции. Внутри вы сможете разместить огромное количество компонентов, включая материнскую плату форм-фактора E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB, SSI-EEB, Standard-ATX и видеокарту длиной до 46 см. Разъемы 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 3.2 Gen1 Type-A (2 шт), USB 3.2 Gen2 Type-C необходимы для того, чтобы подсоединить к корпусу Fractal Design Torrent White TG Clear Tint [FD-C-TOR1A-03] всю необходимую периферию и монитор.


Теги товара: Сталь, Верхнее
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Отзывы


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