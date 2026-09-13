Top.Mail.Ru
Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 1
Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 2
Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 3
Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
Unisoc Tiger T616
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 1
  • Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 2
  • Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 3
  • Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718545
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2+0,3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black

Обеспечивает плавную работу, яркий экран и длительное время автономной работы. Подходит для общения, развлечений и повседневных задач.

Отзывы о товаре Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2+0,3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает плавную работу, яркий экран и длительное время автономной работы. Подходит для общения, развлечений и повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...