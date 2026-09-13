Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
Unisoc Tiger T616
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718545
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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2+0,3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон INOI Note 15 6/256Gb Titanium Black
Обеспечивает плавную работу, яркий экран и длительное время автономной работы. Подходит для общения, развлечений и повседневных задач.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
INOI
Тип товара
Смартфон
Линейка
INOI Note 15
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.95
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T616
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2+0,3 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Обеспечивает плавную работу, яркий экран и длительное время автономной работы. Подходит для общения, развлечений и повседневных задач.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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