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Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW

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Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 1
Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 2
Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 3
Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 4
Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 5
Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 1
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 2
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 3
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 4
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 5
  • Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718522
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 460 x 359 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х42х28
Вес, кг.
6.8

Описание товара Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW

Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки современного ПК. Выполненный из высококачественной стали и окрашенный в элегантный белый цвет, он станет отличным выбором для любителей минималистичного дизайна. Страна производитель — Китай, что гарантирует высокие стандарты качества и сборки. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что дает широкие возможности для выбора конфигурации системы. Он способен разместить видеокарту длиной до 330 мм и процессорный кулер высотой до 166 мм, что позволяет удовлетворить требования как геймеров, так и профессиональных пользователей. Семь слотов расширения обеспечат достаточно пространства для установки дополнительных карт, а внутренние отсеки под 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые накопители (по 2 каждого размера) позволят гибко подходить к хранению данных. Особенностью корпуса XPG является боковое акриловое окно, которое подчеркивает внутренний стиль сборки, и встроенная ARGB-подсветка, добавляющая яркий акцент благодаря настраиваемым световым эффектам. Для эффективного охлаждения предусмотрены два встроенных вентилятора размером 120 мм, которые заботятся о поддержании оптимальной температуры внутри корпуса. Вес корпуса — 5,7 кг, что делает его достаточно легким для установки и перемещения. Типоразмер Midi-Tower и нижнее расположение блока питания дополнительно упрощают процесс сборки и организации внутреннего пространства. Корпус XPG предлагает идеальный баланс между функциональностью и эстетикой, делая его незаменимым элементом вашей персональной системы.

Отзывы о товаре Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 460 x 359 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки современного ПК. Выполненный из высококачественной стали и окрашенный в элегантный белый цвет, он станет отличным выбором для любителей минималистичного дизайна. Страна производитель — Китай, что гарантирует высокие стандарты качества и сборки. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что дает широкие возможности для выбора конфигурации системы. Он способен разместить видеокарту длиной до 330 мм и процессорный кулер высотой до 166 мм, что позволяет удовлетворить требования как геймеров, так и профессиональных пользователей. Семь слотов расширения обеспечат достаточно пространства для установки дополнительных карт, а внутренние отсеки под 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые накопители (по 2 каждого размера) позволят гибко подходить к хранению данных. Особенностью корпуса XPG является боковое акриловое окно, которое подчеркивает внутренний стиль сборки, и встроенная ARGB-подсветка, добавляющая яркий акцент благодаря настраиваемым световым эффектам. Для эффективного охлаждения предусмотрены два встроенных вентилятора размером 120 мм, которые заботятся о поддержании оптимальной температуры внутри корпуса. Вес корпуса — 5,7 кг, что делает его достаточно легким для установки и перемещения. Типоразмер Midi-Tower и нижнее расположение блока питания дополнительно упрощают процесс сборки и организации внутреннего пространства. Корпус XPG предлагает идеальный баланс между функциональностью и эстетикой, делая его незаменимым элементом вашей персональной системы.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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