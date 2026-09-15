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Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный

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Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 1
Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 2
Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 3
Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 4
Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 5
Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 6
Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 7
Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 1
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 2
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 3
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 4
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 5
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 6
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 7
  • Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 670 руб. 
Начислим 576 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 568138
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
6 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x453x441
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х40
Вес, кг.
7.94

Описание товара Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный

Корпус AeroCool Skribble-G [ACCM-PB28013.11] является средней башней с окном на боковой панели и поддержкой материнских плат форматов Micro-ATX и Mini-ITX. Он оборудован прочной стальной рамой, позволяющей удерживать большие видеокарты и расширенные системы жидкостного охлаждения. К особенностям корпуса можно отнести его дизайн с панелью для рисования, которая позволяет вам создавать собственные узоры и рисунки на корпусе. В комплектации предусмотрено 3 вентилятора с подсветкой RGB. Конфигурация также имеет несколько скрытых отверстий для кабелей, что позволяет сохранить порядок внутри. Корпус AeroCool Skribble-G [ACCM-PB28013.11] – оптимальный выбор для тех, кто ищет уникальный дизайн, удобную конструкцию и эффективную систему охлаждения.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x453x441
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
362
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AeroCool Skribble-G [ACCM-PB28013.11] является средней башней с окном на боковой панели и поддержкой материнских плат форматов Micro-ATX и Mini-ITX. Он оборудован прочной стальной рамой, позволяющей удерживать большие видеокарты и расширенные системы жидкостного охлаждения. К особенностям корпуса можно отнести его дизайн с панелью для рисования, которая позволяет вам создавать собственные узоры и рисунки на корпусе. В комплектации предусмотрено 3 вентилятора с подсветкой RGB. Конфигурация также имеет несколько скрытых отверстий для кабелей, что позволяет сохранить порядок внутри. Корпус AeroCool Skribble-G [ACCM-PB28013.11] – оптимальный выбор для тех, кто ищет уникальный дизайн, удобную конструкцию и эффективную систему охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный - этот товар вы можете купить по цене 6670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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