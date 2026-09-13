Корпус Xigmatek Aquarius Plus White EN46430
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718513
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
7 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 x 427 x 415 мм
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A x2, 3.5 мм jack (аудио)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х51х40
Вес, кг.
8.9
Описание товара Корпус Xigmatek Aquarius Plus White EN46430
Корпус Xigmatek Aquarius Plus White EN46430
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
7 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
280 x 427 x 415 мм
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A x2, 3.5 мм jack (аудио)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Корпус Xigmatek Aquarius Plus White EN46430
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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