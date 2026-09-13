Корпус Zalman P40 DS White
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P40 DS White
? Zalman P40 DS — это современный корпус формата Mid Tower, рассчитанный на сборку высокопроизводительных систем с максимальной поддержкой материнских плат ATX, эффективным охлаждением и стильным внешним видом за счет панорамного остекления. ? Корпус выполнен из стали, пластика и закаленного стекла, имеет две прозрачные панели (боковая и фронтальная), что позволяет продемонстрировать внутренние компоненты и реализовать уникальные варианты подсветки компонентов. Присутствует вместительное внутреннее пространство для установки мощных видеокарт длиной до 420 мм и процессорных кулеров высотой до 165 мм, а также продуманная организация кабель-менеджмента. ? Для эффективного охлаждения предусмотрена поддержка до 10 вентиляторов и установка радиаторов СЖО форматов 120, 240, 280 и 360 мм в различных положениях. В комплекте уже установлены четыре 120-мм ARGB вентилятора, а также реализована система пылевых фильтров на верхней и нижней панелях, что способствует чистоте и долговечности работы компонентов. ? Особенностью корпуса является встроенный 9.1-дюймовый LCD-дисплей с высоким разрешением (1920x462), позволяющий отслеживать параметры системы и выводить различные виджеты. На фронтальной панели расположены современные разъемы, включая два USB 3.0 и один USB Type-C, а также классические аудиоразъемы, что обеспечивает удобство подключения устройств и совместимость с современными комплектующими.
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Теги товара: 4 x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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