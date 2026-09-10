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Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W)

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Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 1
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 2
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 3
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 4
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 5
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 6
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 7
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 8
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 9
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 10
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 11
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 12
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 13
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 14
Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 1
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 2
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 3
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 4
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 5
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 6
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 7
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 8
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 9
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 10
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 11
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 12
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 13
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 14
  • Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362879
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
45х41х37
Вес, кг.
7.7

Описание товара Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W)

Корпус Fractal Design Node 804 имеет очень оригинальное исполнение – на боковой части расположено прозрачное окошко из акрила, и все, что происходит внутри собранного системного блока, можно детально рассмотреть. Вся остальная часть сделана из качественного металла. Наиболее оптимально покупать такой корпус, если хотите сделать очень мощный игровой ПК. В Fractal Design Node 804 можно установить до пяти дополнительных плат, до десяти жестких дисков размером в 3.5 и охладить весь блок при помощи очень сильной системы охлаждения – до десяти крупных вентиляторов. Производитель уже установил три вентилятора размером 120х120 мм, остальные нужно докупать самостоятельно.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Node 804 (FD-CA-NODE-804-BL-W)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Описание
Корпус Fractal Design Node 804 имеет очень оригинальное исполнение – на боковой части расположено прозрачное окошко из акрила, и все, что происходит внутри собранного системного блока, можно детально рассмотреть. Вся остальная часть сделана из качественного металла. Наиболее оптимально покупать такой корпус, если хотите сделать очень мощный игровой ПК. В Fractal Design Node 804 можно установить до пяти дополнительных плат, до десяти жестких дисков размером в 3.5 и охладить весь блок при помощи очень сильной системы охлаждения – до десяти крупных вентиляторов. Производитель уже установил три вентилятора размером 120х120 мм, остальные нужно докупать самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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