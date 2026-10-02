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Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07)

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Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 1
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 2
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 3
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 4
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 5
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 6
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 7
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 8
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 9
Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 1
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 2
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 3
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 4
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 5
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 6
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 7
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 8
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 9
  • Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635393
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 451 x 472 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
405
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140, 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х31
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07)

Fractal Design Focus 2 Black Solid предлагает точную и прямолинейную конструкцию, которая была тщательно спроектирована для максимального использования потенциала воздушного потока. Его инновационный подход к внутренней компоновке создает поток по всему корпусу, что делает его удобным для сборки и модернизации, а также оптимизирует прямое охлаждение компонентов.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215 x 451 x 472 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
405
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
4 x 140, 3 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) х 1, 3.5 мм jack (микрофон) х 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A х 2
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
ATX, mATX, Mini-ITX
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Fractal Design Focus 2 Black Solid предлагает точную и прямолинейную конструкцию, которая была тщательно спроектирована для максимального использования потенциала воздушного потока. Его инновационный подход к внутренней компоновке создает поток по всему корпусу, что делает его удобным для сборки и модернизации, а также оптимизирует прямое охлаждение компонентов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Fractal Design Focus 2 Black Solid (FD-C-FOC2A-07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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