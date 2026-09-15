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Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White

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Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 1
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 2
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 3
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 4
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 5
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 6
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 7
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 1
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 2
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 3
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 4
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 5
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 6
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 7
  • Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
14 410 руб.  21 770 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576844
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White
14 410 руб. -34%
21 770 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
255 x 565 x 530 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
458
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х60х33
Вес, кг.
19.95

Описание товара Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White

Соответствующий типоразмеру Mid-Tower корпус Thermaltake Core P6 TG Snow отличается эффектным дизайном, выполненным в белом цвете. Модель имеет трансформируемую конструкцию. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Боковая панель также изготовлена из стекла. Прозрачность корпуса позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других устройств. Устройство наверняка придется по душе любителям использовать при сборке ПК комплектующие с подсветкой. Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow рассчитан на сборку производительного компьютера, в том числе игрового. Поддерживаемые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать невероятных 458 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 180 мм. Блок питания не входит в комплектацию корпуса. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 200 мм. Важная особенность корпуса – совместимость с креплениями VESA. Эти приспособления используются при настенном монтаже.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
255 x 565 x 530 мм
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
458
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий типоразмеру Mid-Tower корпус Thermaltake Core P6 TG Snow отличается эффектным дизайном, выполненным в белом цвете. Модель имеет трансформируемую конструкцию. Быстросъемные стеклянные панели (верхняя и фронтальная) позволяют менять тип корпуса (закрытый или открытый). Боковая панель также изготовлена из стекла. Прозрачность корпуса позволяет визуально контролировать работу вентиляторов и других устройств. Устройство наверняка придется по душе любителям использовать при сборке ПК комплектующие с подсветкой. Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow рассчитан на сборку производительного компьютера, в том числе игрового. Поддерживаемые форм-факторы материнских плат – Micro-ATX, Mini-ITX, SSI-CEB и Standard-ATX. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать невероятных 458 мм. Максимально допустимая высота кулера процессора равна 180 мм. Блок питания не входит в комплектацию корпуса. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной до 200 мм. Важная особенность корпуса – совместимость с креплениями VESA. Эти приспособления используются при настенном монтаже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake Core P6 TG Snow (CA-1V2-00M6WN-00) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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