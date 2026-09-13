Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9)
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Характеристики
Описание товара Корпус MSI MAG Pano 100R PZ (306-7G26R21-HH9)
**Корпус MSI MAG Pano 100R PZ** Mid-Tower корпус с элегантным дизайном и функциональностью для сборки компьютера. **Особенности:** * Форм-фактор: ATX. * Два порта USB 3.2 Gen 1 и один порт USB 3.2 Gen2 Type-C для подключения периферийных устройств. * Три вентилятора ARGB Reverse Blade Fan размером 120 мм и один вентилятор ARGB Fan размером 120 мм обеспечивают эффективное охлаждение. * Контроллер ARGB+PWM позволяет управлять подсветкой и скоростью вращения вентиляторов. * Окно из закалённого стекла позволяет видеть внутренние компоненты компьютера. * Поставляется в коричневой коробке. Корпус MSI MAG Pano 100R PZ — это отличный выбор для тех, кто ищет стильный и функциональный корпус для своего компьютера.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
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