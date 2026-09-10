Корпус InWin MS04-1 (6130959)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 360235
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
210x230x276
Макс. высота процессорного кулера
65
Материал корпуса
пластик, сталь
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
265
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х26
Вес, кг.
5.99
Описание товара Корпус InWin MS04-1 (6130959)
П-образный кожух. Количество слотов расширения: 1. Допустимая высота карт расширения: LP. Кнопки на передней/верхней панели: Power, System Reset. Индикация: HDD Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity, Power.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Компактный корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
210x230x276
Макс. высота процессорного кулера
65
Материал корпуса
пластик, сталь
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0 x 2
Расположение блока питания
верхнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
4
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
265
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
П-образный кожух. Количество слотов расширения: 1. Допустимая высота карт расширения: LP. Кнопки на передней/верхней панели: Power, System Reset. Индикация: HDD Activity, LAN 1 Activity, LAN 2 Activity, Power.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Компактный корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Компактный корпус
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