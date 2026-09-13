Описание товара Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00

Корпус Thermaltake — это современное и стильное решение для создания высокопроизводительной и надежной системы. Выполненный в формате Midi-Tower, этот корпус сочетает в себе прочность и эстетичность благодаря использованию стали и закаленного стекла в конструкции. Черный цвет корпуса придает ему элегантный и универсальный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является его просторный внутренний интерьер. Он позволяет разместить процессорный кулер высотой до 200 мм и видеокарту длиной до 400 мм, что делает его идеальным выбором для установки мощных компонентов. Благодаря наличию окна на боковой стенке пользователи могут демонстрировать внутренние компоненты своей системы, а также следить за их состоянием. Расширенные возможности для организации системы охлаждения достигаются за счет встроенных вентиляторов: два 120 мм, два 140 мм и три 140 мм вентилятора обеспечат эффективную циркуляцию воздуха и поддержание оптимальной температуры внутри корпуса. Thermaltake предлагает отличную совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и ATX, а также предоставляет семь слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. Нижнее расположение блока питания улучшает распределение веса и способствует более аккуратному управлению кабелями. Внутренне пространство корпуса включает в себя один отсек для жесткого диска 3.5" и два отсека для SSD или HDD размером 2.5", обеспечивая достаточную гибкость для конфигурации систем хранения данных. Корпус Thermaltake — это сочетание качества, гибкости и современного дизайна, идеально подходящее как для опытных энтузиастов, так и для тех, кто только начинает своё знакомство с миром DIY-компьютеров.