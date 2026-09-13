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Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00

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Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 1
Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 2
Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 3
Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 4
Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 5
Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 1
  • Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 2
  • Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 3
  • Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 4
  • Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 5
  • Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718512
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 2 x 140 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
420 x 550 x 286 мм
Макс. высота процессорного кулера
200
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
4 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х49х36
Вес, кг.
11.83

Описание товара Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00

Корпус Thermaltake — это современное и стильное решение для создания высокопроизводительной и надежной системы. Выполненный в формате Midi-Tower, этот корпус сочетает в себе прочность и эстетичность благодаря использованию стали и закаленного стекла в конструкции. Черный цвет корпуса придает ему элегантный и универсальный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является его просторный внутренний интерьер. Он позволяет разместить процессорный кулер высотой до 200 мм и видеокарту длиной до 400 мм, что делает его идеальным выбором для установки мощных компонентов. Благодаря наличию окна на боковой стенке пользователи могут демонстрировать внутренние компоненты своей системы, а также следить за их состоянием. Расширенные возможности для организации системы охлаждения достигаются за счет встроенных вентиляторов: два 120 мм, два 140 мм и три 140 мм вентилятора обеспечат эффективную циркуляцию воздуха и поддержание оптимальной температуры внутри корпуса. Thermaltake предлагает отличную совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и ATX, а также предоставляет семь слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. Нижнее расположение блока питания улучшает распределение веса и способствует более аккуратному управлению кабелями. Внутренне пространство корпуса включает в себя один отсек для жесткого диска 3.5" и два отсека для SSD или HDD размером 2.5", обеспечивая достаточную гибкость для конфигурации систем хранения данных. Корпус Thermaltake — это сочетание качества, гибкости и современного дизайна, идеально подходящее как для опытных энтузиастов, так и для тех, кто только начинает своё знакомство с миром DIY-компьютеров.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake CA-1Z1-00M1WN-00




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм, 2 x 140 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
420 x 550 x 286 мм
Макс. высота процессорного кулера
200
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2 x 140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
4 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake — это современное и стильное решение для создания высокопроизводительной и надежной системы. Выполненный в формате Midi-Tower, этот корпус сочетает в себе прочность и эстетичность благодаря использованию стали и закаленного стекла в конструкции. Черный цвет корпуса придает ему элегантный и универсальный вид, который отлично впишется в любой интерьер. Одной из ключевых особенностей данного корпуса является его просторный внутренний интерьер. Он позволяет разместить процессорный кулер высотой до 200 мм и видеокарту длиной до 400 мм, что делает его идеальным выбором для установки мощных компонентов. Благодаря наличию окна на боковой стенке пользователи могут демонстрировать внутренние компоненты своей системы, а также следить за их состоянием. Расширенные возможности для организации системы охлаждения достигаются за счет встроенных вентиляторов: два 120 мм, два 140 мм и три 140 мм вентилятора обеспечат эффективную циркуляцию воздуха и поддержание оптимальной температуры внутри корпуса. Thermaltake предлагает отличную совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и ATX, а также предоставляет семь слотов расширения для установки дополнительных карт и устройств. Нижнее расположение блока питания улучшает распределение веса и способствует более аккуратному управлению кабелями. Внутренне пространство корпуса включает в себя один отсек для жесткого диска 3.5" и два отсека для SSD или HDD размером 2.5", обеспечивая достаточную гибкость для конфигурации систем хранения данных. Корпус Thermaltake — это сочетание качества, гибкости и современного дизайна, идеально подходящее как для опытных энтузиастов, так и для тех, кто только начинает своё знакомство с миром DIY-компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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