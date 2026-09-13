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Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка

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Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Лошадь Белая
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718352
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Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Лошадь Белая
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Лошадь Белая, Дуй, Еще Один Раз, Господу Видней, Анютины Глазки и Божьи Коровки, Сокол, Аригато, Акуна Матата, Слово Паисия Пчельника, Девушка С Веслом, Что Нам Делать С Пьяным Матросом?, Неизъяснимо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Лошадь Белая (4640004135849) виниловая пластинка

Настоящий материал (информация) произведён иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем основателем группы Аквариум. Лошадь Белая - является девятнадцатым по счету студийным альбомом группы "Аквариум". Данный альбом был записан в 2008 году в Санкт-Петербурге на домашней студии группы, а также в Лондоне на "Livingston Studios". "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков уже стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.



Теги товара: Русский рок

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135849]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Лошадь Белая
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Лошадь Белая, Дуй, Еще Один Раз, Господу Видней, Анютины Глазки и Божьи Коровки, Сокол, Аригато, Акуна Матата, Слово Паисия Пчельника, Девушка С Веслом, Что Нам Делать С Пьяным Матросом?, Неизъяснимо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Настоящий материал (информация) произведён иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем основателем группы Аквариум. Лошадь Белая - является девятнадцатым по счету студийным альбомом группы "Аквариум". Данный альбом был записан в 2008 году в Санкт-Петербурге на домашней студии группы, а также в Лондоне на "Livingston Studios". "Аквариум" - одна из старейших отечественных рок-групп, свою деятельность она начала в 1972 году и существует до сих пор. За время своей деятельности сама группа (чей состав постоянно менялся) и её бессменный лидер Борис Гребенщиков уже стали легендами. Творчество коллектива и сам БГ оказали огромное влияние на советскую и российскую музыку, их композиции зачастую перепеваются другими музыкантами, цитируются в книгах и периодической печати.


Теги товара: Русский рок
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