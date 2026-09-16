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Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка

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Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - фото 1
Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - фото 2
Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Будь Со Мной
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - фото 1
  • Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - фото 2
  • Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718304
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107936598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Будь Со Мной
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Будь Со Мной, Неудачное Путешествие, Розы, В Чём Дело?, Чудесная Страна, Зачем Родился Ты?, Как Быть?, Моя Молодость
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка

«Браво» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен — Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и другим. В разное время авторами текстов группы значились Александр Олейник, Карен Кавалерян, Глеб Ильюша (группа «Гитары Stereo»), Вадим Степанцов (группа «Бахыт-компот»), Дмитрий «Сид» Спирин (группа «Тараканы!»), Валерий Жуков (группа «Жуки»), Анжей Захарищев фон Брауш (группа «Оберманекен»), Олег Чилап (группа «Оптимальный вариант») и другие.

Отзывы о товаре Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107936598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Будь Со Мной
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Будь Со Мной, Неудачное Путешествие, Розы, В Чём Дело?, Чудесная Страна, Зачем Родился Ты?, Как Быть?, Моя Молодость
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Браво» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен — Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и другим. В разное время авторами текстов группы значились Александр Олейник, Карен Кавалерян, Глеб Ильюша (группа «Гитары Stereo»), Вадим Степанцов (группа «Бахыт-компот»), Дмитрий «Сид» Спирин (группа «Тараканы!»), Валерий Жуков (группа «Жуки»), Анжей Захарищев фон Брауш (группа «Оберманекен»), Олег Чилап (группа «Оптимальный вариант») и другие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - по цене 4160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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