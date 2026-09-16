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Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка

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Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 1
Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 2
Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 3
Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 4
Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 5
Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 6
Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dido
Альбом (сингл)
No Angel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 1
  • Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 2
  • Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 3
  • Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 4
  • Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 5
  • Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 6
  • Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718103
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588720710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dido
Альбом (сингл)
No Angel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here With Me, Hunter, Don't Think Of Me, My Lover's Gone, All You Want, Thankyou, Honestly OK, Slide, Isobel, I'm No Angel, My Life, Take My Hand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка

После своего первого релиза прорывной дебютный альбом Dido « No Angel » семь недель возглавлял чарты Великобритании, а затем получил ошеломляющий 10-кратный платиновый статус и награды Dido BRIT Awards в номинациях «Лучший британский альбом» и «Лучшая британская исполнительница». По всему миру альбом был продан тиражом более 15 миллионов копий, собрав в общей сложности более 1,2 миллиарда прослушиваний. Это специальное юбилейное издание альбома отличается новым оформлением винила и включает в себя такие хиты, как « Thank You », « Here With Me » и « Hunter ».

Отзывы о товаре Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588720710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dido
Альбом (сингл)
No Angel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Here With Me, Hunter, Don't Think Of Me, My Lover's Gone, All You Want, Thankyou, Honestly OK, Slide, Isobel, I'm No Angel, My Life, Take My Hand
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
После своего первого релиза прорывной дебютный альбом Dido « No Angel » семь недель возглавлял чарты Великобритании, а затем получил ошеломляющий 10-кратный платиновый статус и награды Dido BRIT Awards в номинациях «Лучший британский альбом» и «Лучшая британская исполнительница». По всему миру альбом был продан тиражом более 15 миллионов копий, собрав в общей сложности более 1,2 миллиарда прослушиваний. Это специальное юбилейное издание альбома отличается новым оформлением винила и включает в себя такие хиты, как « Thank You », « Here With Me » и « Hunter ».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dido - No Angel (25Th Anniversary) (0196588720710) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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