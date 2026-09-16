Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка
Братья Кавалера, основатели и бывшие участники группы Sepultura, выпускают перезаписанную версию раннего альбома Schizophrenia, вышедшего первоначально в 1987 году Издание на цветном виниле. В 2023 году Макс и Игорь Кавалера, широко известные как основатели и бывшие участники Sepultura, совершили то, что некоторые сочли бы невозможным: они перезаписали свои самые ранние релизы, Morbid Visions и Bestial Devastation, и перезаписали их с невероятной интенсивностью. Это риск, на который мало кто пойдет, и тем не менее, они искусно и продуктивно реализовали свой безошибочно узнаваемый звук с помощью средств, которые можно описать только как волшебство или путешествие во времени. Cavalera стала синонимом экстремального металла, имя, которое до сих пор пользуется большим уважением, семейное наследие, основанное на десятилетиях музыкальной агрессии. Теперь они открывают последнюю главу своей трилогии первых дней. Schizophrenia — икона раннего трэш- и дэт-метала, имя, нарицательное для всех, кто интересуется экстремальным металлом. Это был момент, когда братья превратили свои мрачные, шероховатые, быстрые песни в нечто более зрелое, развитое и техничное. Теперь, десятилетия спустя, они снова отворили сумасшедший дом Schizophrenia.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитGuano Apes - Don't Give Me Names (0198028645911) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFranсoise Hardy - In English (0198028904216) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFalco - Falco 3 (0198029331318) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMidnight Oil - Diesel And Dust (0889853391615) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0198029549010) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитBullet For My Valentine - Hand Of Blood (coloured) (019958425141...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитSlayer - Seasons In The Abyss (0602537467914) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитNectar Woode - Naturally (0199584453811) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Cavalera Conspiracy - Schizophrenia (Curacao) (4065629724474) виниловая пластинка