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Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка

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Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 1
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 2
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 3
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 4
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 5
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 6
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 7
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 8
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
Demigod
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 1
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 2
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 3
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 4
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 5
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 6
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 7
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 8
  • Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718043
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361595272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
Demigod
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scuthe Throne Ov Seth, Demigod, Conquer All, The Nephilim Rising, Towards Babylon, Before The Aeons Came, Mysterium Coniunctionis (Hermanubis), Xul, Slaves Shall Serve, The Reign Ov Shemsu-Hor
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка

Группа Behemoth родилась в Польше в 1991 году под руководством лидера группы Нергала . Behemoth развивалась от ранних демо-записей и студийных записей с ярко выраженными блэк-металическими корнями и атмосферой к брутальному экстремальному металу. Они закрепили свою индивидуальность в мире метала, став скорее яростными, чем холодными, а также демонстрируя глубокую зрелость в написании и исполнении песен, которая становилась всё заметнее с каждым ранним релизом. «Demigod» стал седьмым альбомом Behemoth и первоначально вышел в 2004 году, получив огромный успех. Это помогло группе ещё больше продвинуться в авангарде жанра экстремального металла благодаря агрессивным риффам, техничному мастерству и лирическим темам, затрагивающим темы оккультизма и мифологии. «Demigod» был записан в студии Hendrix Studios в Польше, а затем перенесён в Dug Out Studios в Швеции для сведения. В записи альбома также принял участие Карл Сандерс из американской группы Nile .



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361595272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BEHEMOTH
Альбом (сингл)
Demigod
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Scuthe Throne Ov Seth, Demigod, Conquer All, The Nephilim Rising, Towards Babylon, Before The Aeons Came, Mysterium Coniunctionis (Hermanubis), Xul, Slaves Shall Serve, The Reign Ov Shemsu-Hor
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Behemoth родилась в Польше в 1991 году под руководством лидера группы Нергала . Behemoth развивалась от ранних демо-записей и студийных записей с ярко выраженными блэк-металическими корнями и атмосферой к брутальному экстремальному металу. Они закрепили свою индивидуальность в мире метала, став скорее яростными, чем холодными, а также демонстрируя глубокую зрелость в написании и исполнении песен, которая становилась всё заметнее с каждым ранним релизом. «Demigod» стал седьмым альбомом Behemoth и первоначально вышел в 2004 году, получив огромный успех. Это помогло группе ещё больше продвинуться в авангарде жанра экстремального металла благодаря агрессивным риффам, техничному мастерству и лирическим темам, затрагивающим темы оккультизма и мифологии. «Demigod» был записан в студии Hendrix Studios в Польше, а затем перенесён в Dug Out Studios в Швеции для сведения. В записи альбома также принял участие Карл Сандерс из американской группы Nile .


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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