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Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка

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Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка - фото 1
Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Blind Rage
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка - фото 1
  • Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718040
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629625337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Blind Rage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stampede, Dying Breed, Dark My Heart, Fall of the Empire, Trail of Tears, Wanna Be Free, 200 Years, Bloodbath Mastermind, From the Ashes We Rise, The Curse, Final Journey
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка

Blind Rage — четырнадцатый студийный альбом немецкой хеви-метал группы Accept, выпущенный первоначально 15 августа 2014 года на лейбле Nuclear Blast Издание на цветном виниле в гейтфолде Blind Rage дебютировал на первом месте в немецких чартах, став первым в карьере группы, занявшим первое место. Альбом также дебютировал на первом месте в Финляндии и достиг 35-го места в Billboard 200, став самой высокой позицией Accept в чартах США. Альбом получил премию Metal Storm Award 2014 в номинации «Best Heavy Metal/Melodic Album».

Отзывы о товаре Accept - Blind Rage (Dark Green) (4065629625337) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629625337]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Accept
Альбом (сингл)
Blind Rage
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Stampede, Dying Breed, Dark My Heart, Fall of the Empire, Trail of Tears, Wanna Be Free, 200 Years, Bloodbath Mastermind, From the Ashes We Rise, The Curse, Final Journey
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Blind Rage — четырнадцатый студийный альбом немецкой хеви-метал группы Accept, выпущенный первоначально 15 августа 2014 года на лейбле Nuclear Blast Издание на цветном виниле в гейтфолде Blind Rage дебютировал на первом месте в немецких чартах, став первым в карьере группы, занявшим первое место. Альбом также дебютировал на первом месте в Финляндии и достиг 35-го места в Billboard 200, став самой высокой позицией Accept в чартах США. Альбом получил премию Metal Storm Award 2014 в номинации «Best Heavy Metal/Melodic Album».
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