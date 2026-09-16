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Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка

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Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rick James
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка - фото 1
  • Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718016
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753996089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rick James
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Диско
Трек-лист
Please, Please, Please, Try me, Think, Papa's Goy A Brand New Bag (Pt.1), I Got You (I Feel Good), Ain't That A Groove (Pt.1), It's A Man's Man's Man's World, Cold Sweat (Pt.1), Say It Loud - I'm Black And I'm Proud (Pt.1), B1 Give It Up Or Turnit A Loose, Funky Drummer (Pt.1), Brother Rapp, Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine (Pt.1), Super Bad (Pts.1 & 2), Get Up, Get Into It, Get Involved (Pt.1), Soul Power (Pt.1), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants) (Pt.1), Make
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка

"Collected" - сборник лучших песен Джеймса Брауна, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Джеймс Джозеф Браун мл. - американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. "Крестный отец соула", "мистер Please Please Please", "главный трудяга в шоу-бизнесе", "мистер Динамит", как он сам себя называл. За свою более чем 50-летнюю карьеру оказал влияние на развитие нескольких музыкальных жанров, таких как госпел, ритм-энд-блюз, фанк. Браун начал свою карьеру в качестве певца госпела в Токкоа, штат Джорджия. В конце 1960-х Браун перешел от блюза и основанных на госпеле форм и стилей к глубоко "африканизированному" подходу в созданию музыки, который повлиял на развитие фанка. К началу 1970-х годов Браун полностью установил фанк-звук после создания группы JB's с такими синглами, как "Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine" и "The Payback". Он также стал известен песнями социальной направленности, в том числе хитом 1968 года "Say It Loud – I’m Black and I’m Proud". Браун продолжал выступать и записывать до своей смерти от пневмонии в 2006 году. Браун был зачислен в 1-й класс Национального зала славы ритм-энд-блюза в 2013 году в качестве музыканта, а затем в 2017 году в качестве автора песен.

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753996089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rick James
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Диско
Трек-лист
Please, Please, Please, Try me, Think, Papa's Goy A Brand New Bag (Pt.1), I Got You (I Feel Good), Ain't That A Groove (Pt.1), It's A Man's Man's Man's World, Cold Sweat (Pt.1), Say It Loud - I'm Black And I'm Proud (Pt.1), B1 Give It Up Or Turnit A Loose, Funky Drummer (Pt.1), Brother Rapp, Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine (Pt.1), Super Bad (Pts.1 & 2), Get Up, Get Into It, Get Involved (Pt.1), Soul Power (Pt.1), Hot Pants (She Got To Use What She Got To Get What She Wants) (Pt.1), Make
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Collected" - сборник лучших песен Джеймса Брауна, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Джеймс Джозеф Браун мл. - американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. "Крестный отец соула", "мистер Please Please Please", "главный трудяга в шоу-бизнесе", "мистер Динамит", как он сам себя называл. За свою более чем 50-летнюю карьеру оказал влияние на развитие нескольких музыкальных жанров, таких как госпел, ритм-энд-блюз, фанк. Браун начал свою карьеру в качестве певца госпела в Токкоа, штат Джорджия. В конце 1960-х Браун перешел от блюза и основанных на госпеле форм и стилей к глубоко "африканизированному" подходу в созданию музыки, который повлиял на развитие фанка. К началу 1970-х годов Браун полностью установил фанк-звук после создания группы JB's с такими синглами, как "Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine" и "The Payback". Он также стал известен песнями социальной направленности, в том числе хитом 1968 года "Say It Loud – I’m Black and I’m Proud". Браун продолжал выступать и записывать до своей смерти от пневмонии в 2006 году. Браун был зачислен в 1-й класс Национального зала славы ритм-энд-блюза в 2013 году в качестве музыканта, а затем в 2017 году в качестве автора песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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