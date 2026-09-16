Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка
"Collected" - сборник лучших песен Джеймса Брауна, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Джеймс Джозеф Браун мл. - американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. "Крестный отец соула", "мистер Please Please Please", "главный трудяга в шоу-бизнесе", "мистер Динамит", как он сам себя называл. За свою более чем 50-летнюю карьеру оказал влияние на развитие нескольких музыкальных жанров, таких как госпел, ритм-энд-блюз, фанк. Браун начал свою карьеру в качестве певца госпела в Токкоа, штат Джорджия. В конце 1960-х Браун перешел от блюза и основанных на госпеле форм и стилей к глубоко "африканизированному" подходу в созданию музыки, который повлиял на развитие фанка. К началу 1970-х годов Браун полностью установил фанк-звук после создания группы JB's с такими синглами, как "Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine" и "The Payback". Он также стал известен песнями социальной направленности, в том числе хитом 1968 года "Say It Loud – I’m Black and I’m Proud". Браун продолжал выступать и записывать до своей смерти от пневмонии в 2006 году. Браун был зачислен в 1-й класс Национального зала славы ритм-энд-блюза в 2013 году в качестве музыканта, а затем в 2017 году в качестве автора песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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