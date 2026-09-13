Телевизор Xiaomi 65 A 65 2026 L65MB-ARU
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi 65 A 65 2026 L65MB-ARU
Смарт телевизор Xiaomi A 2026 65" (L65MB-ARU) Откройте для себя непревзойдённое качество изображения и звука с этим стильным 65-дюймовым телевизором Xiaomi. Идеальный выбор для больших комнат и тех, кто ценит максимальное погружение в контент. Яркое 4K UHD изображение с исключительной четкостью Огромный 65-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) дарит невероятно четкую и насыщенную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность видео даже в динамичных сценах. Широкие углы обзора 178°/178° позволяют наслаждаться ярким изображением с любого места. Мощный и отзывчивый Android TV с множеством функций В основе устройства — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу интерфейса и приложений. Операционная система Android TV открывает доступ к тысячам приложений и удобному голосовому управлению. Объёмный звук премиум-класса Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS в сочетании с мощными динамиками 2?10 Вт обеспечивают богатое и чистое звучание для полного погружения в фильмы, музыку и игры. Широкий набор современных интерфейсов Телевизор оснащён всеми необходимыми портами: 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптическим выходом ( Optical Out ) и CI+ слотом. Для удобства подключения поддерживаются Bluetooth и Wi-Fi . Элегантный и прочный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный вид и долговечность. Крепление VESA 300?300 мм позволяет легко установить телевизор на стену в любом удобном месте. Почему выбирают Xiaomi A 2026 65"? Большой 65-дюймовый экран для максимального погружения Кристально чистое 4K UHD изображение и плавная картинка Умный Android TV с доступом к сотням приложений Объемный и мощный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 65" — превосходное качество и комфорт в каждой детали!
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