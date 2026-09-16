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Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка

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Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 5
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 6
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 7
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 8
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 9
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Olympia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 5
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 6
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 7
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 8
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 9
  • Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717690
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964039634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Olympia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
You Can Dance, Alphaville, Heartache By Numbers, Me Oh My, Shameless, Song To The Siren, No Face, No Name, No Number, BF Bass (Ode To Olympia), Reason Or Rhyme, Tender Is The Night
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка

"Olympia" - тринадцатый студийный альбом британского рок-исполнителя Брайана Ферри, выпущенный в 2010 году. Для альбома были приглашены коллеги по группе Roxy Music, Дэвид Гилмор, Найл Роджерс и Scissor Sisters. Релиз включает каверы "Song to the Siren" и "No Face, No Name, No Number", а также выдающийся сингл "You Can Dance". Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле красного цвета. Брайан Ферри - певец и автор песен из Великобритании. Музыкант наиболее известен как лидер легендарного коллектива Roxy Music. Еще будучи членом Roxy Music, Ferry начал успешную сольную карьеру, которая продолжается и в настоящее время.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964039634]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Olympia
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
You Can Dance, Alphaville, Heartache By Numbers, Me Oh My, Shameless, Song To The Siren, No Face, No Name, No Number, BF Bass (Ode To Olympia), Reason Or Rhyme, Tender Is The Night
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Olympia" - тринадцатый студийный альбом британского рок-исполнителя Брайана Ферри, выпущенный в 2010 году. Для альбома были приглашены коллеги по группе Roxy Music, Дэвид Гилмор, Найл Роджерс и Scissor Sisters. Релиз включает каверы "Song to the Siren" и "No Face, No Name, No Number", а также выдающийся сингл "You Can Dance". Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле красного цвета. Брайан Ферри - певец и автор песен из Великобритании. Музыкант наиболее известен как лидер легендарного коллектива Roxy Music. Еще будучи членом Roxy Music, Ferry начал успешную сольную карьеру, которая продолжается и в настоящее время.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - Olympia (coloured) (4099964039634) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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