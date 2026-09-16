Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lee Morgan - The Procrastinator (0602468070085) виниловая пластинка
LP - это классическое виниловое издание Blue Note - стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal. Потрясающая творческая деятельность Ли Моргана в годы, последовавшие за оглушительным успехом его альбома-возвращения «The Sidewinder» ошеломляла по любым меркам, будь то качество или количество. Более того, трубач записал 15 сессий для Blue Note в период с 1964 по 1968 год, многие из которых лежали на полке неизданными, пока десять лет спустя продюсер Майкл Кускуна не проделал свою бесценную работу по исследованию и извлечению скрытых жемчужин из архива плёнок Blue Note. Одной из таких сессий, записанной в 1967 году, но впервые выпущенной только в 1978 году, стал альбом «The Procrastinator» который, оглядываясь назад, считается одним из монументальных достижений Моргана конца 60-х. В рамках феноменального секстета с Уэйном Шортером на тенор-саксофоне, Бобби Хатчерсоном на вибрафоне, Херби Хэнкоком на фортепиано, Роном Картером на басу и Билли Хиггинсом на барабанах прозвучали великолепные четыре композиции Моргана, включая пленительный заглавный трек и динамичную « Stop Start », а также две композиции Шортера: завораживающую балладу « Dear Sir » и соблазнительную « Rio ». Это издание Blue Note Classic Vinyl — стерео, полностью аналоговое, сведенное Кевином Греем с оригинальных мастер-лент и отпечатанное на 180-граммовом виниле на Optimal .
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