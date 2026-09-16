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Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 2
Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 3
Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 4
Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 5
Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
The Soothsayer
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 2
  • Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 3
  • Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 4
  • Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 5
  • Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717682
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602468070078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
The Soothsayer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lost, Angola, The Big Push, The Soothsayer, Lady Day, Valse Triste
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка

The Soothsayer — седьмой альбом саксофониста Уэйна Шортера, записанный в 1965 году, но выпущенный на Blue Note только в 1979 году. В альбом вошли пять оригинальных композиций Шортера и аранжировка «Valse Triste» Жана Сибелиуса Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal В сентябре 1964 года Майлзу Дэвису наконец удалось переманить саксофониста Уэйна Шортера из группы Арта Блейки «Jazz Messengers» и завершить с ним свой Второй Великий Квинтет. Сольная карьера Шортера не только не пострадала от этого, но, казалось, даже пошла в гору. Настолько, что лейбл Blue Note едва справлялся с выпуском его сольных альбомов. Одним из альбомов, изначально попавших в архив, был «The Soothsayer». Он был записан в марте 1965 года звёздным секстетом, но по какой-то необъяснимой причине вышел только в 1979 году. По данным AllMusic, это одна из «лучших работ Шортера этого невероятно плодотворного периода».

Отзывы о товаре Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602468070078]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
The Soothsayer
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lost, Angola, The Big Push, The Soothsayer, Lady Day, Valse Triste
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
The Soothsayer — седьмой альбом саксофониста Уэйна Шортера, записанный в 1965 году, но выпущенный на Blue Note только в 1979 году. В альбом вошли пять оригинальных композиций Шортера и аранжировка «Valse Triste» Жана Сибелиуса Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal В сентябре 1964 года Майлзу Дэвису наконец удалось переманить саксофониста Уэйна Шортера из группы Арта Блейки «Jazz Messengers» и завершить с ним свой Второй Великий Квинтет. Сольная карьера Шортера не только не пострадала от этого, но, казалось, даже пошла в гору. Настолько, что лейбл Blue Note едва справлялся с выпуском его сольных альбомов. Одним из альбомов, изначально попавших в архив, был «The Soothsayer». Он был записан в марте 1965 года звёздным секстетом, но по какой-то необъяснимой причине вышел только в 1979 году. По данным AllMusic, это одна из «лучших работ Шортера этого невероятно плодотворного периода».
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Отзывы


Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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