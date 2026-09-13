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Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White

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Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 7
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Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 1
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 2
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 3
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 4
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 5
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 6
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 7
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 8
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 9
  • Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717637
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х41
Вес, кг.
15.4

Описание товара Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White

**Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE с LCD-экраном — эффективное охлаждение и стильный дизайн!** Ищете надёжное решение для охлаждения вашего компьютера? Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE — идеальный выбор для систем на базе процессоров Intel и AMD. **Почему стоит выбрать Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE?** * **Высокая производительность:** вентилятор способен справляться с системами мощностью до 350 Вт, обеспечивая эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. * **Стильный дизайн:** белый цвет и LCD-экран придают вашему компьютеру современный вид. * **Совместимость:** подходит для широкого спектра процессоров Intel и AMD, что делает его универсальным решением для многих систем. * **Надёжность:** высококачественные компоненты гарантируют долгий срок службы и стабильную работу. Обеспечьте своему компьютеру надёжную защиту от перегрева с вентилятором Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE!



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM5, AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
3
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
350
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
300-2000 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
**Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE с LCD-экраном — эффективное охлаждение и стильный дизайн!** Ищете надёжное решение для охлаждения вашего компьютера? Вентилятор Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE — идеальный выбор для систем на базе процессоров Intel и AMD. **Почему стоит выбрать Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE?** * **Высокая производительность:** вентилятор способен справляться с системами мощностью до 350 Вт, обеспечивая эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. * **Стильный дизайн:** белый цвет и LCD-экран придают вашему компьютеру современный вид. * **Совместимость:** подходит для широкого спектра процессоров Intel и AMD, что делает его универсальным решением для многих систем. * **Надёжность:** высококачественные компоненты гарантируют долгий срок службы и стабильную работу. Обеспечьте своему компьютеру надёжную защиту от перегрева с вентилятором Cooler ID-Cooling FX360 LCD WHITE!


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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