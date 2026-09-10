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Кулер для процессора Noctua NH-D9L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Noctua NH-D9L

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Кулер для процессора Noctua NH-D9L - фото 1
Кулер для процессора Noctua NH-D9L - фото 2
Кулер для процессора Noctua NH-D9L - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
  • Кулер для процессора Noctua NH-D9L - фото 1
  • Кулер для процессора Noctua NH-D9L - фото 2
  • Кулер для процессора Noctua NH-D9L - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413401
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
18х17х15
Вес, кг.
1.13

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-D9L

Кулер для процессора Noctua NH-D9L отличается компактностью и высокой производительностью. Он способен рассеивать мощность 140 Вт и совместим с множеством распространенных моделей сокетов. Габариты представленной модели составляют 110х95х95 мм. Кулер прекрасно справляется с функцией отвода тепла от процессора. Радиатор сделан из алюминия с медным основанием и имеет башенную конструкцию. В конструкции предусмотрено 4 тепловые трубки. Кулер для процессора Noctua NH-D9L оборудован одним вентилятором, размер которого составляет 92х92 мм. При необходимости возможна установка дополнительного вентилятора. Регулировка скорости вращения происходит автоматически в диапазоне от 400 до 2000 оборотов за минуту. В комплектацию включен набор креплений для сокетов, термопаста и виброкомпенсаторы.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-D9L




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Кулер для процессора Noctua NH-D9L отличается компактностью и высокой производительностью. Он способен рассеивать мощность 140 Вт и совместим с множеством распространенных моделей сокетов. Габариты представленной модели составляют 110х95х95 мм. Кулер прекрасно справляется с функцией отвода тепла от процессора. Радиатор сделан из алюминия с медным основанием и имеет башенную конструкцию. В конструкции предусмотрено 4 тепловые трубки. Кулер для процессора Noctua NH-D9L оборудован одним вентилятором, размер которого составляет 92х92 мм. При необходимости возможна установка дополнительного вентилятора. Регулировка скорости вращения происходит автоматически в диапазоне от 400 до 2000 оборотов за минуту. В комплектацию включен набор креплений для сокетов, термопаста и виброкомпенсаторы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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