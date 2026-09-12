Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1)
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора DeepCool LD240 черный (R-LD240-BKMSN-G-1)
Система охлаждения DEEPCOOL LD240 предназначена для отвода тепла от процессора. Устройство совместимо с сокетами AM5, AM4, LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 1150 и LGA 1155. Система рассеивает мощность до 280 Вт и подходит для обслуживания мощных CPU в составе игровых ПК и производительных универсальных системных блоков. Особенностью модели является жидкокристаллический дисплей, на который выводятся данные о температуре, энергопотреблении и проценте загрузки процессора. В случае нагрева CPU до 85 °C начинает мигать предупреждающий индикатор. Система охлаждения DEEPCOOL LD240 оснащена парой 120-миллиметровых вентиляторов на базе гидродинамических подшипников скольжения. Скорость вращения регулируется в автоматическом режиме в широком диапазоне – от 600 до 2400 об/мин. Каждый из вентиляторов генерирует воздушный поток до 72.04 CFM. Максимальный уровень шума составляет 38.71 дБ. Украшением системы является адресуемая RGB подсветка, которая интегрирована в вентиляторы и водоблок. Ее принципиальным преимуществом является возможность одновременного отображения нескольких цветов.
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