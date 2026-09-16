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Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка

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Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка - фото 1
Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка - фото 2
Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Crisis? What Crisis?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка - фото 1
  • Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка - фото 2
  • Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717425
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Crisis? What Crisis?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Easy Does It, Sister Moonshine, Ain't Nobody But Me, A Soapbox Opera, Another Man's Woman, Lady, Poor Boy, Just A Normal Day, The Meaning, Two Of Us
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка

LP — ограниченное издание на виниле Half-Speed ??Master Edition 180 г. Ремастеринг на половинной скорости от Майлза Шоуэлла в студии Abbey Road. « Crime Of The Century » был третьим альбомом Supertramp определившим эпоху и вознесшим их к мировому успеху, впервые попав в пятерку лучших в Великобритании и в топ-40 американского чарта Billboard. Поскольку альбом быстро набирал популярность по всему миру, они написали и записали «Crisis? What Crisis?», который был выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания к 50-летнему юбилею были ремастированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную ясность. «Crisis? What Crisis?» был написан и записан, пожалуй, в самый загруженный период карьеры группы и выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Сейчас многие считают его мостом от ранних проговых записей к более коммерчески успешному периоду «Crisis? «What Crisis?» — важная и важная часть музыкального пути группы. Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания, приуроченные к 50-летию, были ремастерированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную чистоту звучания.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602475456193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Crisis? What Crisis?
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Easy Does It, Sister Moonshine, Ain't Nobody But Me, A Soapbox Opera, Another Man's Woman, Lady, Poor Boy, Just A Normal Day, The Meaning, Two Of Us
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
LP — ограниченное издание на виниле Half-Speed ??Master Edition 180 г. Ремастеринг на половинной скорости от Майлза Шоуэлла в студии Abbey Road. « Crime Of The Century » был третьим альбомом Supertramp определившим эпоху и вознесшим их к мировому успеху, впервые попав в пятерку лучших в Великобритании и в топ-40 американского чарта Billboard. Поскольку альбом быстро набирал популярность по всему миру, они написали и записали «Crisis? What Crisis?», который был выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания к 50-летнему юбилею были ремастированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную ясность. «Crisis? What Crisis?» был написан и записан, пожалуй, в самый загруженный период карьеры группы и выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Сейчас многие считают его мостом от ранних проговых записей к более коммерчески успешному периоду «Crisis? «What Crisis?» — важная и важная часть музыкального пути группы. Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания, приуроченные к 50-летию, были ремастерированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную чистоту звучания.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Supertramp - Crisis? What Crisis? (Half Speed) (0602475456193) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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